AKP'li tetikçi hayır verenleri dinden mi çıkardı?

Dilipak yazısında AKP içinde Erdoğan'a muhalefet etmeye niyetlenenleri 'aranıza şeytanın dostlarını da alıp fısıldaştığınızı duyar gibi oluyorum' gibi sözlerle hakaret etti.





Akp'li yazar şunları yazdı:





Parti vitrinini yenilemesi gerekiyor. Danışman profilini yeniden gözden geçirmesi gerekiyor..





AK Partinin kendini yenilemesi için bu bir fırsat. Değilse bu sonuç bir kırılma noktası olabilir..





Mahkemeye kadıya mülk değildir. Oy da partinin mülkü değil.





AK Parti+MHP 7 Haziran 2015’te % 57.2 idi, daha sonra bu % 61 oldu. Bu bir derinliği, potansiyel bir imkanı ifade ediyordu.





AK Parti, gizli Evet’çileri Doğu ve Güneydoğuda kazandı. Ama Gizli HAYIR’cıları önleyemedi. BBP EVET’e destek verdi ama, AK Parti MHP’de umduğunu bulamadı, AKP’lileri hafife aldı.





Referandumda İstanbullu seçmenin yüzde 51.35’i “Hayır”, yüzde 48.65’i “Evet” oyu verdi. İlçelerde ise 21 ilçede evet, 18 ilçede hayır önde bitirdi.





İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah’ım!. İçimizdeki gizli hayırcı, ikiyüzlü sinsi AKP’liler mutlu oldular mı bilmem. O sizin dost zannettikleriniz yarın sizi de satarlar. “Bu ‘Kasımpaşalı’ fazla geriyor değil mi? Bizim etimiz ne budumuz ne, dünya ile başedemeyiz, kendi işimize bakalım” değil mi! Aranıza şeytanın dostlarını da alıp fısıldaştığınızı duyar gibi oluyorum. Allah şerrinizden emin eylesin.. Hep okumuş insanlarsınız değil mi? Avrupa görmüş. “Hocaefendi” dualarını esirgemeyecektir sizden!? Hasedinizden kudurun e mi? Kendi cehenneminize odun taşımaya devam. Kasabınızın bıçağını yalamaya devam! Siz, sulh-u salah istemiyorsunuz. Birileri yumruklarını sıkarken, siz bize öteki yüzümüzü dönmeyi mi öğütlüyorsunuz yoksa.. Erdoğan’ın yanındaki adamlarınıza söyleyin, onların ipliği de yakında pazara çıkar. Külliye’de gülücük dağıtanların, sırtlarını döndüklerindeki yüzlerini de görür gibi oluyorum..