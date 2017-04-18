Samanyolu Haber /Gündem / Referandumda hile tartışması sürerken sürpriz ziyaret /18 Nisan 2017 14:53

Referandumda hile tartışması sürerken sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı Ak Saray'da kabul etti.

SHABER3.COM

16 Nisan Anayasa Referandumu sırasında Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) mühürsüz oy pusulası ve zarflarını geçerli sayması sonucu yaşanan tartışmalar iyice alevlendi.
Sonuçlarla ilgili başta CHP olmak üzere muhalefetin, YSK’dan alacağı yanıta göre usûlen ve teknik olarak Türkiye’deki en üst yargı organı olan Anayasa Mahkemesi’ne başvurması bekleniyor.

Avrupa’dan seçimleri izlemek üzere Türkiye’ye gelen uluslararası gözlemciler de “2.5 milyon oyun manipüle edilmiş olabileceğini” söyledi.

AYM Başkanı Arslan, Anayasa Mahkemesi’nin 25 Nisan’daki 55’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a elden davetiye vermek üzere Ak Saray’a gitmiş olabilir.


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