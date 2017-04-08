Samanyolu Haber /Gündem / Bir kadının feryadı: Eşimi bulun /08 Nisan 2017 23:47

Bir kadının feryadı: Eşimi bulun

Ankara'da yaşayan Çapan ailesi, evin aile reisi Turgut Çapan'dan 8 gündür haber alınamadığı için perişan. Son çare olarak eşi Ülkü Çapan sosyal medya hesabı üzerinden seslenerek eşini kaçıranların bulunmasını istiyor.

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Sosyal medyada, kaçırıldığından şüphelendiği eşi için çağrıda bulunan bir kadının feryadı yürekleri dağlıyor. Çektiği video ve tweet mesajları ile 8 gündür haber alamadığı eşiyle ilgili bilgiye ulaşmaya çalışan acılı kadın yetkililerden ve vatandaşlardan yardım istiyor.

Ülkü Çapan Twitter üzerindne şu mesajları attı: 

*İyi günler. Ben Ankara Etlik’de oturan bir ev hanımıyım. Eşim Turgut Çapan’dan 8 gündür haber alamıyorum. Lütfen Yardım edin

*Eşimin 31 Mart 2017 Cuma günü öğlen 11.00 sıralarında kaçırıldığını öğrendim. Lütfen yardım edin.

*Eşim 31 Mart Cuma günü sabah 10.00 sıralarında evden ayrıldı. Şentepe tarafında Berbere ve Cuma Namazına gideceğini söyledi.

*İşleri bitince öğleden sonra eve gelecek ve birlikte alışverişe gidecektik ama eve gelmedi. Lütfen ses verin.

*Ben bir müddet işi uzamıştır diye bekledim. Akşam da eşim eve gelmedi. Kendisine ulaşamadım.

*1 Nisan Cumartesi günü sabah 09.00-10.00 arasında evimizin zili çaldı. Delikten baktım zili çalan adamı tanımadığm için kimsiniz diye sordum.

*Eşinizin arkadaşıyım dedi. adamı tanımadığım için kapının zinciri takılı olarak açtım, kapı arasından konuştum.

*Gelen kişi eşim Turgut Çapan’ın arkadaşı olduğunu ifade ederek kocamın Cuma günü saat 11.00 gibi kaçırıldığını söyledi.

*Ben hemen Ankara Etlik Polis Karakoluna gittim. Yolda giderken eşimin daha önce KHK ile kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde çalıştığı için Polis tarafından tutuklanmış olabileceği de aklıma geldi. Etlik Polis karakolunda eşimin herhangi bir yerde tutuklu olup olmadığına baktılar, Hiç bir Polis karakolunda olmadığını söylediler ve kayıp mürcaatı aldılar. Bana hastanelere de sormamı söylediler.

*Ben aldığım cevap ile tatmin olmadım. Sonra adalet sarayına gittim. Orda da eşimin tutuklanmadığını söylediler. Sonra akrabalarımla birlikte hastaneleri dolaştık. Eşimle ilgili hiç bir bilgiye ulaşamadım. 8 gün geçmiş olmasına rağmen hiç bir bilgi yok.

*Eşimin hayatından endişe ediyorum. Lütfen yardım edin bu sesimize kulak verin, çocuklarımla beraber perişan olduk.


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