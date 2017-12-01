Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Flynn ifadeye çağrıldı /01 Aralık 2017 18:16

Flaş! Flynn ifadeye çağrıldı

AKP'li bakanlar Berat Albayrak ve Mevlüt Çavuşoğlu ile beraber Fethullah Gülen'i ABD'den kaçırma planı yapmakla da suçlanan Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in FBI'a yalan söylediği ve yanlış beyan verdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldı.

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ABD’de kritik gelişme… Eski danışman ifadeye çağrıldı

Flynn’in Rusya’nın ABD Büyükelçisiyle görüşmesini gizlediği belirten makamlar eski ulusal güvenlik danışmanını ifadeye çağırdı. Flynn’in ABD’de yerel saatle 10:30’da ifade vermesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Michael Flynn’in istifasına, Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı. Flynn’in Kislyak ile görüşmesinde ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.
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