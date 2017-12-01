Flaş! Flynn ifadeye çağrıldı

ABD’de kritik gelişme… Eski danışman ifadeye çağrıldı







Flynn’in Rusya’nın ABD Büyükelçisiyle görüşmesini gizlediği belirten makamlar eski ulusal güvenlik danışmanını ifadeye çağırdı. Flynn’in ABD’de yerel saatle 10:30’da ifade vermesi bekleniyor.





ABD Başkanı Donald Trump’ın görevi başlaması sonrası Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı Michael Flynn, sadece 24 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı. Michael Flynn’in istifasına, Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya’nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile yaptığı görüşmelerin içeriği hakkında Başkan Yardımcısı Mike Pence’i ve diğer bazı yetkilileri yanlış bilgilendirmesi yol açmıştı. Flynn’in Kislyak ile görüşmesinde ABD’nin Rusya’ya yaptırımlarını ele aldığı ve bunu gizlemeye çalıştığı ortaya çıkmıştı.