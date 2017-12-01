A Haber Reza'ya taktığı 'şeref madalyası'nı söktü!

A HABER, ALİ AĞAOĞLU’NUN “RIZA SARRAF’A ŞEREF MADALYASI TAKMALIYDIK” SÖZLERİNİ YAYINDAN KALDIRDI





Ağaoğlu, “Rıza bu ülkeye kötülük yapmadı ki. Amerika’nın tezgahları bu yaşadıklarımız. Kendi bankalarını kullanamıyorlar, parayı bizim Halkbank kazanıyor diye yaptılar bu işleri hep. Bu ticaret İran’ın da işine yaradı. Paraya ihtiyacı var. Adamın malı var satıyor, Türkiye de satın alıyor. Burası adam gibi bir ülke olsaydı, Rıza Sarraf’ı hapse atmak yerine şeref madalyası takardık” ifadesini kullanıyordu.













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