Samanyolu Haber /Gündem / A Haber Reza'ya taktığı 'şeref madalyası'nı söktü! /01 Aralık 2017 15:12

A Haber Reza'ya taktığı 'şeref madalyası'nı söktü!

Hükümete yakın ‘Havuz’ medyası A Haber, Ali Ağaoğlu’nun “Rıza Sarraf’a şeref madalyası takmalıydık” sözleriyle yapılan haberini yayından kaldırdı.

Best of Reza Zarrab

A HABER, ALİ AĞAOĞLU’NUN “RIZA SARRAF’A ŞEREF MADALYASI TAKMALIYDIK” SÖZLERİNİ YAYINDAN KALDIRDI
 
Ağaoğlu, “Rıza bu ülkeye kötülük yapmadı ki. Amerika’nın tezgahları bu yaşadıklarımız. Kendi bankalarını kullanamıyorlar, parayı bizim Halkbank kazanıyor diye yaptılar bu işleri hep. Bu ticaret İran’ın da işine yaradı. Paraya ihtiyacı var. Adamın malı var satıyor, Türkiye de satın alıyor. Burası adam gibi bir ülke olsaydı, Rıza Sarraf’ı hapse atmak yerine şeref madalyası takardık” ifadesini kullanıyordu.


 

Haberle ilgili sayfa tıklandığı zaman aşağıdaki uyarı ifadesi çıkıyor.


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