Yargıç Berman: Birçok şeyi etkileyebilecek ses kaydının doğrulanması gerek

Zarrab'ın itiraflarında 3. gün: Atilla açık bulunca altın ticareti tekrar başladı





Reza Zarrab, üçüncü gün ifadesine dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile gıda ticaretini konuştuklarını anlatarak başladı. Zarrab," Hakan Atilla sistemde açık bulunca altın ticareti tekrar başladı, gıda ticareti de devam etti" dedi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.





Reza Zarrab, üçüncü gün ifadesine dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile gıda ticaretini konuştuklarını anlatarak başladı.





Zarrab, "Hakan Atilla sistemde açık bulunca altın ticareti tekrar başladı, gıda ticareti de devam etti" dedi.





ABD, Reza Zarrab'ın tanık olarak ifade verdiği davada bazı kanıtları kamuoyuna açıklamaya başladı.





15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yapılan soruşturma kapsamında, eski CIA Ulusal İstihbarat Konseyi Başkan Yardımcısı Graham Fuller hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





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'Atilla sistemde açık bulunca altın ticareti tekrar başladı, gıda ticareti de devam etti'







Zarrab, Nisan 2013'te Halkbank'ın eski genel müdürü Süleyman Aslan ve Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla ile yaptığı toplantıda gıda ticaretinin nasıl yürütülmesi gerektiğini netleştirdiklerini anlatıyor.





Altın ticareti zora girince gıda ticaretine geçildiğini, ancak Atilla'nın bir açık bulmasıyla altın ticaretine geri dönüldüğünü, daha sonra ikisinin beraber gittiğini belirtiyor.





Zarrab'ın ifadesi Dubai merkezli gıda ticaretiyle başladı







Zarrab, üçüncü gün ifadesine dönemin Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan ile gıda ticaretini konuştuklarını anlatarak başladı.





Diğer yandan gazeteci Klasfeld, kamuoyuna açıklanan ses kayıtlarını paylaştı.





Burada Zarrab ve Halkbank eski yöneticisi Hakan Atilla arasında Dubai'deki gıda ticaretinin nasıl yapılacağına dair bir konuşma geçiyor.





Klasfeld, Türkiye'deki kullanıcılarının ses kaydına ulaşamadığını, büyük ihtimalle Souncloud'un engellediğini yazdı.





Yargıç Berman: Birçok şeyi etkileyebilecek bir ses kaydı var, doğrulanması gerek







Zarrab davasının Yargıcı Richard Berman bugünkü duruşma başlamadan önce ileride "birçok şeyi etkileyebilecek" bir ses kaydı olduğunu ve savcılığın bu ses kaydını sunmadan önce "davanın selameti" açısından bu ses kayıtlarının doğrulanmasını istediğini söyledi. Kaydı "hafife almak" istemediğini belirten yargıç doğrulamanın birkaç yöntemi olabileceğini. Bunlardan birinin de Zarrab'ın şahsen doğrulaması olabileceğnii belirtti. Berman doğrulama konusunda "Bu meseleyi gündeme getirecek kadar kaygılıyım" dedi. Savcılıksa savunmanın kayıtların doğrulamanmasıyla ilgili itirazlarının reddedildiğini vurguladı.





Zarrab'ın Ahmedinecad'a mektubu: İran'a dolaylı olarak 3 milyar euronun girmesini sağladık







Zarrab'ın mahkemeye kanıt olarak sunulan dönemin İran cumhurbaşkanı Ahmedinecad'a yazdığı mektubunda genel olarak şu ifadeler yer alıyor:





"Emperyalizm canavarı sevgili ülkemizin ekonomik yaptırımlar ve negatif propaganda yüzünden tecrit altında kalmasına yol açıyor.





Her İranlının dini görevi olduğu gibi özellikle ekonomik cihat yılı olarak adlandırılan bu yılda ülkeme hizmet ediyorum. Her gün bu baskı daha da artıyor.





Döviz alanında 50 yıldır çalışan Zarrab ailesi olarak Rusya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye’deki döviz bürolarımız aracılığıyla 3 milyar euroyu İran’a dolaylı olarak gönderdik.





Bu ülkelerin ekonomiden sorumlu yöneticileri işlemleri yapmamızda yardımcı oluyor, kredi koşullarını da kolaylaştırıyorlar."





BBC Türkçe