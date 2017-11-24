Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Flynn Beyaz Saray'la irtibatını kesti /24 Kasım 2017 00:42

Flaş! Flynn Beyaz Saray'la irtibatını kesti

Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael T. Flynn, Rusya'nın ABD seçimlerine olası müdahalesini soruşturan özel savcı Robert S. Mueller'in soruşturmasıyla ilgili Başkan Donald Trump'ın hukuk ekibiyle bilgi paylaşmama kararı aldı. Amerikan New York Times gazetesi, Flynn'in Beyaz Saray'a bildirimde bulunduğunu yazdı.

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New York Times'ın davayla bağlantılı 4 kişiye dayandırdığı haberde gerekçe olarak, Flynn'in Trump'ın avukatlarıyla bilgi paylaşımının 'çıkar çatışması' yaratabileceği gösterildi.

Bu gelişme, Flynn'in savcı Mueller ile anlaşma yoluna gitmiş olabileceği söylentilerine yol açtı. Ancak tek başına bu durum Flynn'in Mueller'le işbirliği yaptığı anlamına gelmiyor. Bazı avukatlar, savcılarla müzakereye başlar başlamaz bilgi paylaşımından çekilmiş olabilir. Ancak bu tarz müzakerelerin çökme ihtimali de bulunuyor.

Ancak Beyaz Saray'a yapılan bu bildirim, Trump'ın avukatlarının Flynn'in savcı Mueller ile işbirliğine girdiğini düşünmelerine yol açtı. Flynn ve Trump cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.
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