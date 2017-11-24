Flaş! Flynn Beyaz Saray'la irtibatını kesti

New York Times'ın davayla bağlantılı 4 kişiye dayandırdığı haberde gerekçe olarak, Flynn'in Trump'ın avukatlarıyla bilgi paylaşımının 'çıkar çatışması' yaratabileceği gösterildi.







Bu gelişme, Flynn'in savcı Mueller ile anlaşma yoluna gitmiş olabileceği söylentilerine yol açtı. Ancak tek başına bu durum Flynn'in Mueller'le işbirliği yaptığı anlamına gelmiyor. Bazı avukatlar, savcılarla müzakereye başlar başlamaz bilgi paylaşımından çekilmiş olabilir. Ancak bu tarz müzakerelerin çökme ihtimali de bulunuyor.





Ancak Beyaz Saray'a yapılan bu bildirim, Trump'ın avukatlarının Flynn'in savcı Mueller ile işbirliğine girdiğini düşünmelerine yol açtı. Flynn ve Trump cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.