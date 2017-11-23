Samanyolu Haber /Gündem / Bingöl'den acı haber! /23 Kasım 2017 22:45

Bingöl'den acı haber!

Askeri araç devrildi! 1 asker şehit…

SHABER3.COM

Bingöl Elazığ karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bingöl'den acı haber! Sonraki Haber >>

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Putin Erdoğan'ın sandalyesini neden devirdi?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Reza Zarrab dosyasının Selam Tevhid ile ne alası var?

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Gazetecinin saçını zorla kestiler

Dünyanın buna ihtiyacı var...

Dünyanın buna ihtiyacı var...

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

'Risale-i Nur'un yüz karasısınız sizler'

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

15 Temmuz ve Hizmet hareketi

Her şeyin sahibine iltica

Her şeyin sahibine iltica

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Erdoğan: IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi, dedim ki verin...

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Bozdağ: Zarrab'ı itirafa iftiraya zorluyorlar

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?

Türk Medyası anahtarları Erdoğan'a nasıl teslim etti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:25:52