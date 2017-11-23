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23 Kasım 2017 22:45
Bingöl'den acı haber!
Askeri araç devrildi! 1 asker şehit…
SHABER3.COM
Bingöl Elazığ karayolunda askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu 2 asker yaralandı.
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