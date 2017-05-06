Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Flaş! Flaş! Hizmet'e kanlı kumpas kurulacak /06 Mayıs 2017 22:14

Flaş! Flaş! Flaş! Hizmet'e kanlı kumpas kurulacak

Hizmet Hareketi'ne yönelik kanlı kumpas deşifre oldu. İddiaya göre istihbaratın adamlarını yerleştirdiği bir adrese sözde Cemaat operasyonu yapılacak ve 'direniş oldu' denerek infazlar gerçekleştirilecek. Şu ana kadar yüz binden fazla gözaltı, 50 bin tutuklama ve binlerce insanın mal varlığına el konmasına kundaktaki bebekten bastonla yürüyen dedelere kadar uzanan bir zulüm olmasına rağmen tek bir adi asayiş olayı dahi yaşanmadı.

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Hizmet Hareketi'ne yönelik kanlı kumpas planını 'Sosyal Pencere' adlı twitter kullancısı deşifre etti. İddiaya göre kanlı kumpasda görev alıp 'son dakika' haberleri geçecek muhabirler bile şimdiden belirlendi. İşte o tweetler:

1.15 Temmuz darbe tiyatrosunda şiddete bulaştırmayı başaramadıkları Hizmete yönelik çok kanlı bir kumpas kurulduğuna dair ihbarlar alıyoruz.

 2. Türkiye'deki zalimler bilsinler ki Allah kirli planlarının tutmasına müsaade etmeyecek inşaallah.

 3. Ebu Cehil'in Şeytanla birlikte  uygulamak istediği  şeytani planı 2017de revize edilerek uygulamak istiyorlar.

 4. Ankara'da istihbarat muhbirlerini yerleştirdiği bir eve sözde F.  baskını yapıp, evdekilerin Polise karşı silah kullanmasını planlanmış.

 5.100 Bin'lerce sivil masum insan gözaltına aldınız. hangisinin evinde silah çıktı?

 6.Bırakın silah çakı bile çıkmayacak bu insanlara iftiralarınız tutmayacak.

 7.Terörist Müslüman, Müslüman da terörist olamaz.

 8. İddia ettiğiniz F...cüler polise direnerek hangi ideallerini gerçekleştirecek olabilir?

9.İnsan aklı ile alay edercesine masum insanların kanına girmenin acısı bu dünyada da ahirette de çıkar.







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