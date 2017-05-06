Flaş! Flaş! Flaş! Hizmet'e kanlı kumpas kurulacak

Hizmet Hareketi'ne yönelik kanlı kumpas planını 'Sosyal Pencere' adlı twitter kullancısı deşifre etti. İddiaya göre kanlı kumpasda görev alıp 'son dakika' haberleri geçecek muhabirler bile şimdiden belirlendi. İşte o tweetler:





1.15 Temmuz darbe tiyatrosunda şiddete bulaştırmayı başaramadıkları Hizmete yönelik çok kanlı bir kumpas kurulduğuna dair ihbarlar alıyoruz.







2. Türkiye'deki zalimler bilsinler ki Allah kirli planlarının tutmasına müsaade etmeyecek inşaallah.







3. Ebu Cehil'in Şeytanla birlikte uygulamak istediği şeytani planı 2017de revize edilerek uygulamak istiyorlar.





4. Ankara'da istihbarat muhbirlerini yerleştirdiği bir eve sözde F. baskını yapıp, evdekilerin Polise karşı silah kullanmasını planlanmış.





5.100 Bin'lerce sivil masum insan gözaltına aldınız. hangisinin evinde silah çıktı?







6.Bırakın silah çakı bile çıkmayacak bu insanlara iftiralarınız tutmayacak.







7.Terörist Müslüman, Müslüman da terörist olamaz.





8. İddia ettiğiniz F...cüler polise direnerek hangi ideallerini gerçekleştirecek olabilir?





9.İnsan aklı ile alay edercesine masum insanların kanına girmenin acısı bu dünyada da ahirette de çıkar.



























