MÜSİAD'çı işadamı ihale alamayınca müftüyü hapse attırdı!

MÜSİAD Sinop Başkanı ihale alamayınca 'F...'cü deyip hapse attırdı





Ahmet Hilmi Gökmen, Sinop’ta bir giyim mağazası sahibi iken, MÜSİAD Sinop temsilcisi olduktan sonra çok kısa sürede yıldızı parlayanlar listesine girdi.





Gökmen, kendisine ait firmasına iş vermeyen şimdi merkez müftüsü olan dönemin Sinop İl Müftüsü Mustafa Erkan’ın aleyhinde savcılığa ifade verdi. İfadesinde, “F...’cü” diyerek, Erkan’ın yaklaşık 6 ay hapiste yatmasına sebep oldu.





Müftü Erkan ise verdiği ifadesinde “Benden müftülüğümüze almamız gereken demirbaş eşyayı yüksek meblağa ile satın almamızı istedi. Kurumumuza satmak istediği ikinci sınıf kalite bir malzeme idi oysa birinci kalite demirbaş eşyayı başka bir firmadan iki kat ucuza temin ettik. Bana bu nedenle öfkeli idi ve işte bu yüzden F...’cü iftirasını yaptı” dedi. Müftü Mustafa Erkan adli kontrol kararıyla tahliye edildi.







ADLİYE’YE “BAKAN ARKADAŞIMDIR" ALGISI VERMEYE ÇALIŞIYOR





Halksesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre; öte yandan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ve yöneticilerle birlikte ziyaret gittiklerinde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ahmet Hilmi Gökmen yine en son Yargıtay başkanı İsmail Rüştü Cirit ile çektirdiği fotoğraf karesini de hem sosyal medyada paylaşıp, hem de yerel gazeteler de haber yaptırdı. Gökmen’in Sinop adliyesine “Adalet bakanlığı nezdinde üst düzey ilişkilerim vardır” algısı vermeye çalıştığı da iddia edildi.













PARA KARŞILIĞI ÜYE YAPTIĞI KİŞİLERİ “YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ “DİYE TANITIYOR.







Ahmet Hilmi Gökmen’in Sinop’ta sadece MÜSİAD temsilcisi olduğu, dernek kurulmadığından ötürü yönetim kurulu oluşturulmasının mümkün olmamasına rağmen Sinop’ta bazı iş adamlarına “ Seni 5 bin TL para karşılığında yönetim kuruluna alırım” diyerek, para karşılığında sözde yönetim kurulu üyesi yaparak, Vali ve üst düzey bürokrasi ziyaretlerine bu kişilerle gittiği de iddialar arasında yer alıyor.