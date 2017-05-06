Cadı avının böylesi!

Sözde F... davalarının hakimi, F...'den tutuklandı





Dün akşam HSYK tarafından açıklanan ve 107 kişilik ihraç listesiyle meslekten ihraç edilen veya tutuklanan hakim-savcı sayısı 4 bin 500'e yaklaştı. O isimlerden biri de BOYDAK davaları ve birçok Cemaat soruşturmasının görüldüğü 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Pelin U. oldu.





Pelin U. hakkında Cemaat üyeliği gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Kadın hakim görev yaptığı Kayseri adliyesine gelerek teslim oldu. Ağır ceza hakimi Pelin U. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.





TUTUKLANDI





Pelin U. çıkarıldığı mahkece tutuklanıp, Nevşehir Cezaevi'ne gönderildi.