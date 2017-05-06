Samanyolu Haber /Gündem / Cadı avının böylesi! /06 Mayıs 2017 20:55

Cadı avının böylesi!

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun, yargıda yaptığı kıyım paranoya boyutuna ulaştı. Son olarak Kayseri'de Hizmet Hareketi'ne yönelik davalara bakan 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Pelin U. tutuklandı. Gerekçe ise Cemaat üyeliği!

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Sözde F... davalarının hakimi, F...'den tutuklandı

Dün akşam HSYK tarafından açıklanan ve 107 kişilik ihraç listesiyle meslekten ihraç edilen veya tutuklanan hakim-savcı sayısı 4 bin 500'e yaklaştı. O isimlerden biri de BOYDAK davaları ve birçok Cemaat soruşturmasının görüldüğü 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Pelin U. oldu. 

Pelin U. hakkında Cemaat üyeliği gerekçesiyle gözaltı kararı verildi. Kadın hakim görev yaptığı Kayseri adliyesine gelerek teslim oldu. Ağır ceza hakimi Pelin U. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.

TUTUKLANDI

Pelin U. çıkarıldığı mahkece tutuklanıp, Nevşehir Cezaevi'ne gönderildi.
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