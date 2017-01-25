Flaş... Flaş.. Flaş..

El Bab'da IŞİD saldırısı: 1 şehit 5 yaralı
Dha'nın haberine göre Fırat Kalkanı Harekatı’nın sürdürüldüğü Suriye’nin El Bab kenti yakınlarında terör örgütü IŞİD tarafından Türk birliğinin bulunduğu bölgeye roketatarlı saldırı düzenlendi.
IŞİD terör örgütü unsurları öğleden sonra El Bab bölgesindeki Türk askerlerinin bulunduğu alana roket atarlı saldırı düzenledi. Birlikte bulunan bazı Türk askerlerinin yaralandığı saldırı sonrası IŞİD terör örgütü unsurlarının bulunduğu bölge karadan ve havadan ateş altına alındı.
Saldırıda yaralanan askerler tedavi için Gaziantep ve Kilis’teki hastanelere sevkedildi.