'Evet' diyen futbolculara taraftardan cevap geldi

Siyaset ateşi futbolu sardı





Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in, başkanlık anaysasası için 'Evet' kampanyası başlatması tartışma başlattı. Dilmen twitter'da paylaştığı videoda Barcelona forması giyen Arda Turan'a 'pas' attı. Arda Turan ve Burak Yılmaz evet kampanyasına destek verince tepkiler de gecikmedi.







Futbolculara özellikle taraftar gruplarından ortak cevap geldi.





Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş taraftar grupları sosyal medyada birbirlerine pas atarak ortak mesaj yayınlandı.

















Fenerbahçe’nin taraftar gruplarından Sol Açık, Twitter hesabından, 'Biz de özgür, eşit ve laik bir ülke için hayır diyoruz' ifadelerini kullanarak Galatasaray taraftar grubu olan Tekyumrak’a mention attı. Sarı kırmızılı taraftar grubu da bu iletiyi kendi sayfasında retweet yaptı ve Beşiktaş’ın taraftar grubu olan Beleştepe’ye Sol Açık’ın kullandığı mesajın aynısı mention olarak yolladı.





