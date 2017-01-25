Evet kampanyası yapan Rıdvan Dilmen 4 yıl önce bakın ne demiş...

Referandum süreci hakkında 'evet' kampanyası başlartan NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'in 2013 yılında Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 5-1 kazandığı maçta "Hükümet İstifa" sloganlarına ilişkin olarak "İnsanlar tezahürat yapar, beğenmeyebilir, oy kullanmayabilir, 30 Mart'ta seçim vardır. Ancak bunu, zaten Fenerbahçe takımı da, siyasetin karışmaması lazım" dediği sözler sosyal medyada yeniden dolaşıma sokuldu.







Dilmen'in o dönemki sözleri şöyleydi:





"İnsanlar tezahürat yapar, beğenmeyebilir, oy kullanmayabilir, 30 Mart'ta seçim vardır... Ancak bunu, zaten Fenerbahçe takımı da, siyasetin karışmaması lazım. Spora karışmaması lazım ancak hele hele sayın başbakanın; ben bu süreçte çok iyi bildiğim konular var; sayın başbakan herkesten fazla Fenerbahçelilik yapmıştır. Bu kadar söyleyeyim ve hiç hak etmedi."