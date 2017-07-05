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Flaş! Erdoğan: Yürüyüş Maltepe'de bitmezse...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, France 24 kanalına Katar krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Körfez ülkelerinin Katar'dan talep ettiklerinin 'kabul edilebilir olmadığını' söylerken "Katar'ın talep etmesi halinde Türk üssünü kapatabiliriz" dedi. 22:225 Temmuz 2017

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Erdoğan: Türk askeri üssünü kapatabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7-8 Temmuz’da Almanya’da yapılacak G-20 zirvesi öncesi Avrupa basınına demeçler vermeye devam ediyor.

Erdoğan, ardından da Fransız France 24 kanalına açıklamalarda bulundu.

“TALEPLER KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

4 Arap ülkesinin taleplerini kabul ettiremedikleri için Katar’a ambargoyu sürdürme kararı almasını değerlendiren Erdoğan “Kriz sırasında Körfez ülkelerinin Katar’dan yaptığı talepler hiç bir durumda kabul edilebilir değil” dedi.

“KATAR’DAKİ ÜSSÜ KAPATABİLİRİZ”

Erdoğan bu şartlardan biri olan Doha’daki üsle ilgili ise “Katar’ın talep etmesi halinde Türk üssünü kapatabiliriz” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin Katar’la olan dostluğuna sadık kalmaya devam edeceğini de belirtti.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ: “MÜDAHALE EDİLİR”

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü hakkında da konuştu. CHP’lilerin yürüyüşü Maltepe mitingi ile sonlandırmak için söz verdiğini belirten Erdoğan, “En ufak bir hukuksuzluk olması halinde gereken müdahale yapılır” dedi.

“ABD’NİN SÖZLERİNE İNANMAK İMKANSIZ”

Erdoğan, ABD’nin YPG’ye verdiği ağır silahlarla ilgili olarak ise “Bu silahları geri alacaklarına inanmak imkansız” ifadelerini kullandı.
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