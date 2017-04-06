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Flaş! Erdoğan: Trump’ın sözleri lafta kalmasın
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Flaş! Erdoğan: Trump’ın sözleri lafta kalmasın
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06 Nisan 2017 20:20
Flaş! Erdoğan: Trump’ın sözleri lafta kalmasın
ABD Başkanı Donald Trump, İdlip kentindeki kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye askeri müdahaleyi gözden geçirdiğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi.
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Bir özel televizyon canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erdoğan; İcraat olursa Türkiye olarak ne gerekirse yaparız. Trump’ın Süriye ‘ye müdehale açıklaması lafta kalmamalı” dedi.
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