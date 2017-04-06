Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda'yla yeni kriz /06 Nisan 2017 19:26

Hollanda'yla yeni kriz

Hollanda devlet televizyonu NOS, bugün yaptığı bir haberde bazı Türk kökenli vatandaşlarının Hollanda'ya dönmesine engel olunduğunu iddia etti.

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Hollanda devlet televizyonu NOS, bugün yaptığı bir haberde bazı Türk kökenli vatandaşlarının Hollanda'ya dönmesine engel olunduğunu iddia etti.

Hollanda devletine ait televizyon kanalı NOS'un, olayı yaşayanlar ve yakınlarını kaynak göstererek verdiği haberde, Türk kökenli 100 kadar Hollanda vatandaşının, siyasi nedenlerle Türkiye'den ayrılmasına izin verilmediği öne sürüldü.

NOS, tatil için ya da aile ve akrabalarını görmeye Türkiye'ye gelmiş olan söz konusu kişilerin ülkeden ayrılmasına engel olunma sebebinin, bu kişilerin "hükümete muhalif siyasi görüşleri" olduğunu iddia etti.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
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