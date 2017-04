"Cezaevinde olanları toplayıp içeri alan biz değil miyiz"

Bir özel televizyon canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'kontrollü darbe' iddiasıyla ilgili konuştu:







“Tabi bu çok çok iddialı bir ifade 15 Temmuz gecesi İstanbul havaalanına geldi. Şu söylediği şey çok manidar. Cumhurbaşkanı bana haber verseydi bende orada olurdum. Ben kalkıp tek tek herkesi aramak gibi bir şey olabilir mi? Bende bulunduğum yerden nereye gideceğim Ankara mı, İstanbul mu? Facetime ile yaptığımız karşılık buldu. Benden önce havaalanına iniyorsun niye Bakırköy’de açıklama yapmıyorsun. Sende bir tankın üzerine çıksaydın. Şu andaki konumundan çok farklı yerlerde olurdun. Siyasetçiye yakışan budur. Sen saklandığın zaman millet dağın arkasına saklanır. Bi,z meydanda kaldık orada olan benim halkım ölümüne hiç tereddürsüz. Bir taraftan da olayı kontrollü bir darbe diyor."







Erdoğan, iddiaya cevap vermek isterken 15 Temmuz sonrası on binlerce tutuklamanın bizzat kendi talimatıyla yapıldığını itiraf etti. İşte o sözler:





"Kendisi kontrollü koltukta oturduğu için her şeyi böyle sanıyor. Çünkü F...’nün yaptıklarıyla oraya geldi. Bir kaset olmasaydı şu an CHP’nin başında olmayacaktı. Çıkıyor belgelerden bahsediyor. Cevabını onlar versin. Elinde dosya varsa cevabı da sende var. Kontrollü darbe bundan önce F...’nün lafı. Cevabı Yıldırım’dan bekliyor? Bu darbenin arkasında bir çok şeyin ortaya çıkmaması için cumhurbaşkanı ve başbakan üstünü örtüyor. Be terbiyesiz bu cezaevlerinde olanları sen mi içeri soktun? Devletin bütün kademelerinde olanları toparlayıp içeri alan biz değil miyiz? Bir de diyor ki “Ben bunları şehitlere sahip çıkmak için yapıyorum.” Çok ayıp ya..”