[FLAŞ] Doğalgaza gece yarısı rekor zam!

"Devletin kefen parası" diye nitelenen 47 milyar liralık ihtiyat akçesini harcayan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, yedi ayda 70 milyar liraya fırlayan bütçe açığını kapatmak için zam üstüne zam yapıyor.





Doğalgaz fiyatlarına yüzde 14,90 zam yapıldı. Fiyatların 1 Eylül 2019'dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.





GEÇEN AY DA ZAM GELMİŞTİ





1 Ağustos'ta da meskenlerde kullanılan doğalgaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 13,73 oranında zam yapılmıştı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti son bir ay içinde doğalgaz tarifesini iki kere artırmış oldu.





1 Temmuz'dan itibaren elektrik tarifesine de yüzde 15 zam gelmişti.





ZAMLI TARİFE 1 EYLÜL'DEN İTİBAREN GEÇERLİ





Boru Hatları İle Taşımacılık AŞ'nin (BOTAŞ) doğalgaz zammını şöyle duyurdu: "Konut tüketicileri (evsel tüketiciler) ve Kademe 1 tüketicileri için nihai doğal gaz satış fiyatlarına ortalama yüzde14,90 oranında artış yapılmıştır. Fiyatlar 1 Eylül 2019 tarihi itibariyle geçerlidir."