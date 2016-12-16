Vatandaş yeni bir kazıkla daha karşı karşıya kalacak







Elektrik şirketlerinin birbiri ardına açtıkları çağrı merkezlerinin personel maaşları dahil tüm giderleri faturalara yansıtılacak.







Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği'nde şirketlerin lehine, 40 milyona yakın elektrik kullanıcısının aleyhine kritik bir değişiklik yaptı.





Elektrik maliyetlerini belirleyen yeni düzenlemeyle, elektrik şirketlerinin kurmak zorunda olduğu müşteri hizmetlerinin tüm masrafları elektriğin perakende satış fiyatına yansıtılacak. Buna göre ‘Alo 186' olarak bilinen ülke genelindeki tüm çağrı merkezlerin kira, elektrik, su, ısınma gibi genel giderlerinin yanı sıra çalıştırdıkları binlerce personelin maaşı da doğrudan elektrik faturalarına eklenecek.





4 BİN KİŞİLİK ORDU







Enerji Bakanlığı, müşteri memnuniyetini artırmak, vatandaşa en geç 45 saniyede cevap verilmesini sağlamak amacıyla son dönemde elektrik şirketlerinden çok sayıda çağrı merkezi kurmalarını ve yeni elemanlar istihdam etmelerini istemişti. Bu talebin ardından dağıtım şirketleri çeşitli illerde 9 yeni çağrı merkezi kurarken buralarda çalışan personel sayısının da binden 3 bin 400'e çıktığı ifade edildi. İlave yatırım ve alımlarla bu sayının yakın zamanda 4 binleri geçeceği belirtiliyor.







SİYASİLERE İSTİHDAM KAPISI





Yeni düzenleme öncesine kadar elektrik şirketlerinin, çağrı merkezlerinin yaratacağı ek maliyet nedeniyle endişeli oldukları ifade edilmişti. EPDK'nın yönetmelik değişikliğiyle birlikte şirketlerin bu endişesi tamamen giderilmiş oldu. Maliyet yükünden kurtulan şirketler önümüzdeki dönemde ne kadar çok çağrı merkezi açar, buralarda ne kadar çok personeli işe alırsa vatandaşın elektrik faturası da o ölçüde zamlanacak. Şirketlere ilave maliyet getirmeyeceği için çağrı merkezlerinin yeni istihdam kapısı olarak kullanılmasından da endişe ediliyor.





BİR DARBE DE KAYIP KAÇAKTAN GELDİ





EPDK, yönetmeliğin yanı sıra uzun süredir üzerinde çalıştığı 2017 yılı kayıp-kaçak hedef oranlarını da belirledi. Yeni ayarlamayla en yüksek kayıp kaçağın yaşandığı Dicle, Vangölü ve Toroslar elektrik dağıtım şirketlerinin kayıp kaçak oranları yükseltildi.





DÜRÜST DARBE





Türkiye genelindeki tüm kayıp kaçak oranları ülke genelindeki tüm elektrik abonelerine paylaştırıldığı için dürüst tüketiciler dahil herkesin elektrik faturası yeni oranlar nedeniyle ilave yükselecek. Bu üç dağıtım şirketinin kayıp-kaçak oranı yüzde 60.34 ila yüzde 71.76 düzeyinde bulunuyor.