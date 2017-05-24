Flaş! CIA eski direktöründen Trump'ı zora sokacak ifade

Eski CIA Direktörü şahitlik etti: Rusya seçimlere müdahale etti





Brennan, Rusya'nın Amerikan seçimlerine müdahale girişimlerinde bulunduğunun geçen yaz aylarında belirlendiğini söyledi. Brennan, bu konuyu Rus İstihbarat Servisi (FSB) Başkanı'na ilettiğini ve bu tür müdahalelerin ikili ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulunduğunu kaydetti.







Brennan, “2016 seçim sürecinde Amerikalılarla Rus yetkililer arasındaki temaslar bir soruşturmayı gerekli kılacak sıklıktaydı” dedi.





Brennan, “Rusların, Trump'ın ekibindekileri çıkarları doğrultusunda kullanıp-kullanmadıkları konusunda cevaplayamadığım sorular var” dedi.





Brennan, söz konusu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi vermeyi reddetti.





Brennan, “Rusya, tüm uyarılarımıza rağmen, gözle görünür şekilde 2016 seçim sürecimize müdahale etti” dedi.





CIA eski direktörü, kendisinin konuyu FSB Başkanı Alexander Bortnikov ile 4 Ağustos'taki görüşmesinde gündeme getiren ilk Amerikalı yetkili olduğuna inandığını da kaydetti.





Brennan, Başkan Barack Obama ve diğer üst düzey yetkilileri bilgilendirdiğini, Ağustos ve Eylül aylarında Kongre'deki Demokrat ve Cumhuriyetçi liderlerle konuyu görüştüğünü de kaydetti.





Amerikan istihbarat servisleri Moskova'nın Kasım seçimlerini Trump lehine etkilemeye çalıştığı sonucuna varmıştı.