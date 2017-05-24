15 Temmuz'un esrarengiz binbaşısı ve sorular

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök 15 Temmuz'la ilgili sorular sormaya devam ediyor. Özkök, 15 Temmuz'u saatler önce gidip MİT'e anlatan binbaşıya dikkat çekmiş ardından Yeni Şafak o ifadeleri yayınlamıştı. Hürriyet yazarı başlayan Genelkurmay Çatı Davası ile birlikte yine çelişkilere dikkat çekti. Ve binbaşının ifadesinin iddianameye konmamış olmasının altını çizdi.







"Aylardır yazılan “esrarengiz Binbaşı H.A.” olayı giderek dallanıp budaklanıyor. Ben dahil, herkes adının baş harflerinin H.A. olduğunu zannediyordu, gerçek adının O.K. olduğu ortaya çıktı. Ben dahil herkes bu binbaşının hapiste olduğunu sanıyordu, MİT’te işe alındığı ortaya çıktı. Ben dahil herkes, ifadesinin alınmadığını sanıyordu, Yeni Şafak gazetesi ifadesinin alındığını ortaya çıkardı. Sedat Ergin dün Hürriyet’te her gazeteciyi kıskandıracak bir araştırmacılıkla bu işin detaylarına indi. Ne yazık ki, dün sanıkları, göstericiler arasından geçirilerek mahkemeye getirilen bu davada bu gerçekleri göremeyeceksiniz. Çünkü ‘esrarengiz binbaşı’nın ifadesi iddianameye konulmadı."





Özkök, binbaşının 14:20'de MİT'e gidip anlattıklarını köşesine taşıdı:





‘ESKİ F...’cü’, “yeni MİT’çi” esrarengiz binbaşı O.K. ifadesinde diyor ki:





“MİT’te bana ne olacağını sordular, ben de ‘Büyük bir faaliyet olabileceğini, hatta darbe faaliyeti olabileceğini’ söyledim.”





“Çok kan akacak dediklerine göre, bu faaliyetin iyi niyetli bir faaliyet olmadığını söyledim.”





“Hatta kendilerine, YAŞ kararlarında F...’cülere karşı büyük bir temizlik olabileceği sürekli yazılıyor. Bu nedenle YAŞ öncesinde bir darbe faaliyeti olabileceğini söyledim.”





İfade orada... Bulup çıkaran ben değilim.





İktidara en yakın gazetelerden biri olan Yeni Şafak’ın arşivinde duruyor.





Yani milli hafızamıza girdi.





Bakalım yargının hafızasına da girebilecek mi..."





BU SORULAR YANITLANMADIKÇA SİZ TATMİN OLABİLECEK MİSİNİZ





Ertuğrul Özkök yazısının son bölümünde ise artık çok daha büyük önem kazanan 15 Temmuz sorularını sordu:





"Esrarengiz Binbaşı O.K., açıkça ‘Darbe’ istihbaratı verdiği halde niye o kadar vakit kaybedilmiştir?





Gelen istihbarat bu kadar ciddi olduğu halde niye Cumhurbaşkanı, Başbakan, Savunma ve İçişleri bakanları bilgilendirilmemiştir?





MİT Müsteşarı’nın, Cumhurbaşkanı’nın koruma müdürünü arayıp “Orayı koruyabilir misin” diye sorduğu açıklandı. Koruma müdürü bu bilgiyi Cumhurbaşkanı’na iletmiş midir?





Esrarengiz binbaşının ifadesi bugüne kadar neden gizli tutulmuş, neden iddianameye konulmamıştır?





Esrarengiz binbaşı neden MİT’te görevlendirilmiştir?"



