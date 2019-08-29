[FLAŞ] Çanakkale'de orman yangını çıktı

Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Orman İşletme Müdürlüğünce olay yerine 20 arazöz, 100’e yakın orman personeli ve 4 helikopter gönderildi.







Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, yangının kısmen kontrol altına alındığını açıkladı. Ulusoy, zarar gören alanın büyüklüğünün soğutma çalışmalarının ardından belirleneceğini söyledi.





Yanan bölgenin yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’ndeki özel güvenlik görevlileri ve hasta yakınları da söndürme çalışmalarına destek oluyor. Hastane yönetimi, çevredekilerin dumandan etkilenmemesi için maske dağıttı.



