Samanyolu Haber /Dünya / Pullman'dan skandal ima: Johnson asılmalı! /29 Ağustos 2019 19:37

Pullman'dan skandal ima: Johnson asılmalı!

İngiltere'de hükümetin Kraliçe'nin onayını alarak Parlamento'yu 14 Ekim'e kadar askıya alması ülkede büyük tartışma yarattı. Ünlü İngiliz romancı Philip Pullman'ın attığı bir tweet resmen ortalığı karıştırdı.

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İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılacağı tarih olan 31 Ekim öncesi anlaşmasız boşanmayı engellemek için çaba gösterenlere ve demokrasiye darbe olarak nitelendirilen hamleye tepki yağıyor.

Hükümetin geri adım atması için başlatılan imza kampanyasına birkaç saat içinde bir milyonu aşkın imza atıldı.

Karar açıklandıktan sonra dün akşam üzeri Parlamento önünde hızla büyüyen protesto gösterisine katılan ve “Darbeyi durdurun” sloganları atan binlerce kişi gece geç saatlere kadar meydanda kaldı.

Eserleri Türkçeye de çevrilen yazar Philip Pullman’ın, Başbakan Boris Johnson’ın asılması gerektiği yönündeki iması ise büyük tepki yarattı.

İngiliz romancı, Twitter hesabından “Boris Johnson adını duyunca, bazı nedenlerden dolayı aklıma ‘ip’ ve ayrıca ‘en yakın aydınlatma direği’ sözcükleri geliyor” mesajını paylaştı.

Birçok sosyal medya kullanıcısı Pullman’ın tweet’ine tepki gösterdi ve şiddetti teşvik ettiği gerekçesiyle engellenebileceğini söyledi. Bazıları ise Pullman’ı Twitter’a şikâyet etti.

ALİ KEMAL GÖNDERMESİ Mİ?

Ünlü romancı, Boris Johnson’ın asılmasını ima etmediğini savunsa da, tepkiler üzerine mesajını sildi ve “geçici olarak sağduyusunu kaybettiğini” ifade etti.

Philip Pullman’ın Boris Johnson’ın büyük dedesi Ali Kemal hakkında bilgi sahibi olup olmadığı ise bilinmiyor.

Milli Mücadele karşıtı yayınlarıyla tanınan Osmanlı İmparatorluğu’nun son Dahiliye Nazırı Ali Kemal, İzmit’te linç edilmişti.

Ali Kemal öldürüldükten sonra cesedi, Lozan Konferansı’na giderken trenle İzmit’ten geçecek olan İsmet Paşa görsün diye istasyonda bir sehpaya asılmıştı.
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