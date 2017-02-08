Flaş! Çanakkale tam 506 kez sallandı

Çanakkale tam 506 kez sallandı!





Çanakkale’de dün meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki iki depremin ardından beşik gibi sallanan Ayvacık’ta, gece yarısı sırasıyla Richter ölçeğine göre 4.0, 4.5 ve 4.2 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi. Bu depremlerin şokunu henüz atlatamadan saat 04:38’de 4,7’lik bir deprem daha yaşandı.







6 Şubat saat 06:51’de başlayan deprem fırtınasında; 8 Şubat saat 07:02’ye kadar toplam 506 deprem meydana geldi.





Bu depremlerden;





5 tanesi 5.0 ila 5.5 büyüklükleri arasında,

17 tanesi 4.0 ila 5.0 büyüklükleri arasında,

70 tanesi 3.0 ila 4.0 büyüklükleri arasında,

Diğerleri ise 2.1 ila 3.0 arasında gerçekleşti.





AYVACIK’TA OKULLAR 1 HAFTA TATİL







Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, iki günden beri ardı ardına depremlerin yaşandığı Ayvacık ilçesi ve bağlı köylerinde, ilk ve orta dereceli okulların hafta sonuna kadar tatil edildiğini duyurdu.