Samanyolu Haber /Gündem / Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!.. /07 Şubat 2017 23:36

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım sürüyor. Mersin'de yeni doğum yapan Filiz G. bebeğini kucağına aldıktan 8 saat sonra gözaltına alınmak istendi.

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

Zulmün adresi Mersin

Diyanet'te Kuran öğreticisi olan Filiz Y. ihraç edilmişti.

Mersin'de yaşayan Filiz Y. pazartesi günü akşam saat 19:00'da doğum yaptı. 

Polisler sabah 04:30'da gözaltı işlemi için hastane kapısına dayandı.



Doktorların izin vermemesi üzerine kapıya 2 polis dikildi. Savcı hastaneden çıkar çıkmaz getirin talimatı verdi.

Ve o talimat bir kaç saat sonra uygulandı.

Yeni doğum yapan anne bir günlük bebeğinden koparılarak bir engelli arabasıyla polis aracına kadar taşındı. Ardından da Mersin Emniyeti'ne götürüldü. 









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Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

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