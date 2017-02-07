Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..





Diyanet'te Kuran öğreticisi olan Filiz Y. ihraç edilmişti.





Mersin'de yaşayan Filiz Y. pazartesi günü akşam saat 19:00'da doğum yaptı.





Polisler sabah 04:30'da gözaltı işlemi için hastane kapısına dayandı.













Doktorların izin vermemesi üzerine kapıya 2 polis dikildi. Savcı hastaneden çıkar çıkmaz getirin talimatı verdi.





Ve o talimat bir kaç saat sonra uygulandı.





Yeni doğum yapan anne bir günlük bebeğinden koparılarak bir engelli arabasıyla polis aracına kadar taşındı. Ardından da Mersin Emniyeti'ne götürüldü.



































