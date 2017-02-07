Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

Diyanet'te Kuran öğreticisi olan Filiz Y. ihraç edilmişti.
Mersin'de yaşayan Filiz Y. pazartesi günü akşam saat 19:00'da doğum yaptı.
Polisler sabah 04:30'da gözaltı işlemi için hastane kapısına dayandı.
Doktorların izin vermemesi üzerine kapıya 2 polis dikildi. Savcı hastaneden çıkar çıkmaz getirin talimatı verdi.
Ve o talimat bir kaç saat sonra uygulandı.
Yeni doğum yapan anne bir günlük bebeğinden koparılarak bir engelli arabasıyla polis aracına kadar taşındı. Ardından da Mersin Emniyeti'ne götürüldü.