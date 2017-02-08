Samanyolu Haber /Gündem / Diplomatik skandal: Gazze bombalanırken İsrailli bakanla tatiline iddia! /08 Şubat 2017 08:52

Diplomatik skandal: Gazze bombalanırken İsrailli bakanla tatiline iddia!

Mavi Marmara krizi sonrasında İsrail’i Türkiye’den ziyaret eden ilk bakan olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı büyük bir skandala imza attı. Avcı İsrailli bakanla Yahudi yerleşimlerini meşrulaştıran yasa tasarısı ile ilgili tatiline iddiaya girdi.

SHABER3.COM

Navi Avcı'dan büyük diplomatik skandal

Mavi Marmara krizi sonrasında İsrail’i Türkiye’den ziyaret eden ilk bakan olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın gezisine, İsrail’in Yahudi yerleşimlerini meşrulaştıran yasa tasarısı ve Gazze’ye düzenlenen saldırı damgasını vurdu. 

Avcı’nın ziyaretinin sürdüğü sırada Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in kararını ‘şiddetle kınayan’ bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı 'şiddetle kınarken' Kültür Bakanı olayın ciddiyetinden çok uzaktı.

7 yıl aradan sonra Tel Aviv’deki Akdeniz Turizm Fuarı’na katılmak için İsrail’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Batı Şeria’daki Filistin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş 4 bin konutluk yerleşimlere meşruiyet kazandıran karar ile ilgili İsrailli mevkidaşı Levin’le tatiline iddiaya girdi. 

Avcı söz konusu kararı Yüksek Mahkeme’nin bozacağını, Levin’in ise bozmayacağını söyledi. Yüksek Mahkeme kararı bozar ise İsrailli Bakan, Avcı’yı İsrail’de tatil için ağırlayacak. Bozmaz ise bu kez Avcı, Levin’e Antalya-Kemer’de tatil ısmarlayacak.

‘KALIN KIRMIZI ÇİZGİ İHLAL EDİLDİ’

- BM’nin Ortadoğu Barış Özel Temsilcisi Nickolay Mladanev, kararın çok tehlikeli bir emsal teşkil edebileceğini söyleyerek, “İlk kez İsrail parlamentosu işgal altındaki Filistin topraklarıyla ve özellikle de mülkiyetle ilgili bir karar çıkarıyor. Bu kırmızı kalın çizginin ihlalidir” diye konuştuğu bir olayla ilgili AKP'li bakanın tatiline iddiaya girmesi büyük bir diplomatik skandal olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, “İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz” demişti.
<< Önceki Haber Diplomatik skandal: Gazze bombalanırken İsrailli bakanla... Sonraki Haber >>

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

Doğumdan nezarethaneye... Suçu Kuran öğretmek!..

İşte Allah'a yakın olmanın yolu...

İşte Allah'a yakın olmanın yolu...

Bugün ne oldu? [VİDEO]

Bugün ne oldu? [VİDEO]

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Perinçek: Erdoğan'ı da tercih etseler Perinçek'i tercih etmiş olurlar

Kürt alim cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı

Kürt alim cami kürsüsünde sarığını çıkarıp selamladı

Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan

Akdoğan: Öcalan başkanlığa karşı iddiası yalan

Prof. Karatepe 'Varlık Fonu' denen 'çiftik düzeni'ni anlattı

Prof. Karatepe 'Varlık Fonu' denen 'çiftik düzeni'ni anlattı

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

AKP'den 'şeytan'lı kampanya

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'nin son sohbeti

6 Şubat gündemi

6 Şubat gündemi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:13:35