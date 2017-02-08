Diplomatik skandal: Gazze bombalanırken İsrailli bakanla tatiline iddia!

Navi Avcı'dan büyük diplomatik skandal





Mavi Marmara krizi sonrasında İsrail’i Türkiye’den ziyaret eden ilk bakan olan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın gezisine, İsrail’in Yahudi yerleşimlerini meşrulaştıran yasa tasarısı ve Gazze’ye düzenlenen saldırı damgasını vurdu.





Avcı’nın ziyaretinin sürdüğü sırada Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in kararını ‘şiddetle kınayan’ bir açıklama yaptı.







Dışişleri Bakanı 'şiddetle kınarken' Kültür Bakanı olayın ciddiyetinden çok uzaktı.





7 yıl aradan sonra Tel Aviv’deki Akdeniz Turizm Fuarı’na katılmak için İsrail’e gelen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı Batı Şeria’daki Filistin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş 4 bin konutluk yerleşimlere meşruiyet kazandıran karar ile ilgili İsrailli mevkidaşı Levin’le tatiline iddiaya girdi.





Avcı söz konusu kararı Yüksek Mahkeme’nin bozacağını, Levin’in ise bozmayacağını söyledi. Yüksek Mahkeme kararı bozar ise İsrailli Bakan, Avcı’yı İsrail’de tatil için ağırlayacak. Bozmaz ise bu kez Avcı, Levin’e Antalya-Kemer’de tatil ısmarlayacak.





‘KALIN KIRMIZI ÇİZGİ İHLAL EDİLDİ’





- BM’nin Ortadoğu Barış Özel Temsilcisi Nickolay Mladanev, kararın çok tehlikeli bir emsal teşkil edebileceğini söyleyerek, “İlk kez İsrail parlamentosu işgal altındaki Filistin topraklarıyla ve özellikle de mülkiyetle ilgili bir karar çıkarıyor. Bu kırmızı kalın çizginin ihlalidir” diye konuştuğu bir olayla ilgili AKP'li bakanın tatiline iddiaya girmesi büyük bir diplomatik skandal olarak kayıtlara geçti.





Türkiye Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, “İsrail parlamentosunun Filistinlilerin özel mülkleri üzerine inşa edilmiş toplam 4 bin konuttan müteşekkil çeşitli yerleşimlere onay veren yasayı kabul etmesini şiddetle kınıyoruz” demişti.