Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye’ye “koloni” suçlaması /30 Ağustos 2017 09:50

Flaş! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye’ye “koloni” suçlaması

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan, Türkiye ve İran'ın Suriye devletinin egemenliğini azaltmaya çalıştığını ve bu iki ülkenin Suriye'den elini çekmesi gerektiğini söyledi. Al-Nayan, 6 yıldır süren savaşın diğer ülkelere sıçrayabileceğini de iddia etti.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Al-Nahyan, “Eğer Türkiye ve İran, aralarındaki tarihi sömürgeci rekabeti devam ettirirse bugün Suriye’de gördüklerimizi yarın başka ülkelerde de görmeye devam edeceğiz” dedi.

Suudi Arabistan’ın müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye’de Beşar Esad’a ve onu destekleyen İran’a karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BAE Dışişleri Bakanı Al-Nahyan, düzenledikleri basın toplantısında savaşın müzakere yoluyla sonlanması gerektiğinde mutabık kaldıklarını açıkladı.
Al-Nahyan, “Suriye’nin egemenliğini azaltmaya çalışan tarafların bu işi bırakmasını istiyorum ve açıkça ve net bir şekilde İran ve Türkiye’den bahsediyorum” dedi.
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