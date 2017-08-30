Flaş! Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye’ye “koloni” suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Al-Nahyan, “Eğer Türkiye ve İran, aralarındaki tarihi sömürgeci rekabeti devam ettirirse bugün Suriye’de gördüklerimizi yarın başka ülkelerde de görmeye devam edeceğiz” dedi.







Suudi Arabistan’ın müttefiki olan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suriye’de Beşar Esad’a ve onu destekleyen İran’a karşı çıkıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve BAE Dışişleri Bakanı Al-Nahyan, düzenledikleri basın toplantısında savaşın müzakere yoluyla sonlanması gerektiğinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

Al-Nahyan, “Suriye’nin egemenliğini azaltmaya çalışan tarafların bu işi bırakmasını istiyorum ve açıkça ve net bir şekilde İran ve Türkiye’den bahsediyorum” dedi.