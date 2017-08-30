Samanyolu Haber /Gündem / 'Saray uşağı' /30 Ağustos 2017 10:51

'Saray uşağı'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Habertürk TV canlı yayınında AKP'yi esir aldıklarını söyledi ve "Gericiliğin en ağır darbe aldığı dönem" ifadelerini kullandı.

CHP'den Perinçek'e: Saray uşağı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in, Habertürk TV canlı yayınında söylediği sözler CHP'de büyük tepkiye yol açtı.

Fatih Altaylı’nın sunduğu Teke Tek programına katılan Perinçek, Hizmet Hareketi'ne yakın olduğu iddiasıyla 30 bin TSK personelinin tasfiye edildiğini söyledi ve “Gericiliğin en ağır darbe aldığı dönemde yaşıyoruz" dedi.

Cemaat'i yok etme konusunda ve Batı ile mücadelede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını belirten Perinçek, ABD’nin, Erdoğan’ı devirmek istediğini belirterek, “Bugün Türkiye, ABD ve piyonlarına karşı bir vatan savaşı veriyor” ifadelerini kullandı. Perinçek AKP'nin Vatan Partisi politikalarına teslim olduğunu savundu.

“İstiklal Savaşı bugün Afrin'de, Kato'da, Cudi'de, Gabar'da, Suriye'nin kuzeyinde veriliyor. Bugünün Conk Bayırı, Afrin'dir” diyen Perinçek, iktidarın Suriye konusunda ise yanlış yaptığını ancak doğru noktaya geleceğini iddia etti. 

CHP’DEN İLK TEPKİ: “SARAY’IN UŞAĞI”

Perinçek’in programı sürerken ilk tepki CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş’tan geldi. Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sarayda oturan BOP Eşbaşkanına uşaklık yapan Perinçek, herhalde kafayı yemiş... Ciddiye alınmayacak abuk subuk görüşlerini kısmen dinledim... Saray, hapiste olduğu sürede Perinçek'i iyi terbiye etmiş... Uşaklık görevini iyi yapıyor...” ifadelerini kullandı. 




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