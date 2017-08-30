Başkanlık sarayındaki korku

Financial Times: Referandumda sarsılan Erdoğan AKP'yi silkeliyor





16 yaşındaki AKP'nin 15 yıldır iktidarda olduğunu hatırlatan FT, "Başkanlık Sarayı'ndaki korku, parti ile destekçileri arasındaki romantik ilişkinin tutukusunu kaybetmesi" ifadesini kullanıyor.







FT'nin haberine göre AKP'deki il ve ilçe teşkilatlarında başlayan değişim, belediye başkanları ile milletvekillerine de uzanacak.





"Ama aynı zamanda bu süreç, Gülen hareketi ile bağlantılı olanların sessizce ayıklanması için de kullanılacak. AKP yetkililerine göre, bunlara ek olarak Erdoğan'a yeterince sadık görülmeyenler ve adı yolsuzluğa karışanlar da ayıklanacak."





FT, partideki bu revizenin katalizörünün, 16 Nisan'daki anayasa değişimi referandumunun kılpayı kazanılması olduğu yorumunu yapıyor.





'Özellikle genç seçmeni çekecek yeni yollar aranıyor'







Fiancial Times'ın haberinde, Türkiye'de 18-25 yaş arası 8 milyon seçmen bulunduğu ve bu gençlerin 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumunda "hayır" oyu verdiği hatırlatılıyor.





FT, AKP stratejistlerinin şimdi özellikle bu gençleri partiye çekmenin yollarını aradığını yazıyor.





Ancak FT'ye göre bu revizeler, hamilik ağına dayanan bu sistemde ihtilaflara neden olabilir. Gazeteye konuşan ve ismi verilmeyen bir AKP'li "Herkes birinin adamı. Bakanlar kendi bölgelerinin il başkanlarını korumaya çalışıyor" diyor.





Erdoğan'ın 2019 korkusu... "Mutlaka gençlerden seçin"





"AKP farklı kesimleri birleştirici özelliğini kaybetti"





FT'ye göre parti içinden de, muhaliflerden de getirilen eleştirilere göre AKP'nin en büyük sorunu, bir zamanlar sahip olduğu tek çatı altında birleştirici özelliğini kaybetmiş olması.





Gazeteye konuşan AKP'li, Erdoğan'ın kendisi dışındaki herkesin kusurlarını görmesinden şikayet ediyor: "Merak ediyorum; Erdoğan gece yatağa girdiğinde hiç 'Acaba ben de yorulmuş olabilir miyim?' diye düşünüyor mu... Ama bu soruyu bizim sormamıza izin verilmiyor".





"Parti içinden 'meydan okuyan' olmaz"





FT'ye göre, parti içinde hoşnutsuzluk olsa da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik bir meydan okumanın olması beklenmiyor.





Gazeteye konuşan araştırmacı Emre Çalışkan "Parti üyeleri Erdoğan'ın gücü elinde tutmasından memnun değil ama Erdoğan'ın devam eden büyük popülerliği, eleştiriye çok az yer bırakıyor" diyor.





Ancak FT'ye göre tüm bunlara rağmen Erdoğan'ın başının asıl dertte olduğu yer iç değil, dış siyaset. "Erdoğan Ekonomik büyümeyi sürdürmek, Suriye'deki savaşın etkileriyle mücadele etmek ve hem Avrupa hem de ABD ile ilişkilerde yaşanan türbülansı idare etmek zorunda. "





"Fonda bunlar olurken Erdoğan'a kabinesinin bazı üyelerinden erken seçim çağrısı yapıldı. Erdoğan bunu reddetmiş olsa da, uzmanlar ekonomi istikrarlı olursa Erdoğan'ın gelecek yılın sonunda seçim yapılması çağrısında bulunabileceğini söylüyor."