Samanyolu Haber /Gündem / Konya'da yoğun işkence... Bir numaralı şüpheli polis müdürü Ali Loğoğlu /15 Ekim 2017 17:19

Konya'da yoğun işkence... Bir numaralı şüpheli polis müdürü Ali Loğoğlu

OHAL döneminde işkence olaylarındaki patlamalar ve işkenceci görevlilere yönelik kormacı tavır uluslararası raporlara girdi.

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İşkencenin yoğun biçimde uygulandığı illerden birisi de Konya. 

Konya Emniyeti'nin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde yapılan işkencelerin, Şube Müdürü Ali Loğoğlu'nun talimatıyla yapıldığı belirtiliyor. 

Loğoğlu ve yardımcısı İlker Belen'in, sorularda işkence yönteminin kullanılmasını zaman zaman kendi gözetimlerinde gerçekleştirdikleri mağdurlardan gelen bilgiler arasında.

İşkencenin halen devam ettiği gözaltındakilerin vücutlarında dayak ve darp izleri olduğu belirtiliyor. Gözaltı süreleri uzatılarak darp ve işkence izlerinin görülmemesinin sağlanmaya çalışıldığı da mağdurlardan alınan bilgiler arasında. 

Gözaltındakilere, fiili işkence dışında, eşlerini de gözaltına alıp aynı şeyleri yaptırmakla tehdit şeklinde psikolojik işkencelerin yapıldığı da belirtiliyor. 

Loğoğlu'nun gözetiminde tüm sorgularda psikolojik ve fiili işkence yöntemleri, ağır küfür ve hakaretlerin rutin uygulamaya dönüştürüldüğü ifade edildi. 
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