Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Bakan açıkladı: ABD ve Alman şirketleri Türkiye’ye ambargo uyguluyor /19 Eylül 2017 17:26

Flaş! Bakan açıkladı: ABD ve Alman şirketleri Türkiye’ye ambargo uyguluyor

Türkiye'nin ABD ve Almanya ile yaşadığı silah krizi devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bugün Gaziler Günü nedeni ile katıldığı bir programda gelinen son noktayı şöyle özetledi: Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye'ye vermiyorlar, geciktiriyorlar...

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Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli,  konuşmasında şunları söyledi: “Bugün birçok Amerikan ve Alman firması, savunma ürünlerinde kullandığımız yedek parçaları örtülü bir şekilde ambargo uygulayarak Türkiye’ye vermiyorlar, geciktiriyorlar. Şu anda içinde yaşadığımız durum, tablo bu. Hibe filan değil, parasını peşin veriyoruz ama terör örgütlerine karşı son derece bonkör ve eli açık davranıyorlar ama hamdolsun özellikle son yıllarda bu mücadeleyi tamamen kendi imkanlarımızla, kaynaklarımızla yerli savunma ürünleriyle yerine getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz.”
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