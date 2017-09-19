Trump: Kuzey Kore'yi tamamen yok edeceğiz

Trump, tüm dünyanın Kuzey Kore’nin yönelttiği nükleer tehdide maruz kaldığını söyledi. Trump, “Kuzey Kore’yi tamamen yok etmekten başka çaremiz yok” dedi.







ABD Başkanı, İran’la nükleer anlaşmayı da eleştirdi. Trump, anlaşmanın ABD açısından ‘bir utanç’ olduğunu savundu.





‘ÖNCE AMERİKA’ VURGUSU





Trump’ın konuşmasında ‘ABD’nin çıkarlarını savunma’ vurgusu yapması dikkat çekti. “Ulus devlet halkların hayatlarını daha iyi kılmanın en iyi aracı olmaya devam ediyor” diyen ABD Başkanı, “Bütün ulusların kendi halklarının çıkarlarına ve diğer egemen ulusların haklarına saygı duymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





‘Diğer ulusların ABD’yle yaptığı anlaşmalardan artık haksız yere faydalanamayacağını’ söyleyen Trump, “Vatandaşlarımız özgürlüğümüzü savunmak için çok büyük bir bedel ödedi. Aynı zamanda bu ülkede temsil edilen diğer ülkeleri korumak için de bedel ödedi” dedi.