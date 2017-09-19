Samanyolu Haber /Gündem / Trump: Kuzey Kore'yi tamamen yok edeceğiz /19 Eylül 2017 17:29

Trump: Kuzey Kore'yi tamamen yok edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, ilk kez Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsüne çıktı. BM Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslenen Trump, ABD’nin tehdit edilmesi halinde Kuzey Kore’yi ‘tamamen yok etmek’ten başka seçeneği kalmayacağını söyledi.

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Trump, tüm dünyanın Kuzey Kore’nin yönelttiği nükleer tehdide maruz kaldığını söyledi. Trump, “Kuzey Kore’yi tamamen yok etmekten başka çaremiz yok” dedi.

ABD Başkanı, İran’la nükleer anlaşmayı da eleştirdi. Trump, anlaşmanın ABD açısından ‘bir utanç’ olduğunu savundu.

‘ÖNCE AMERİKA’ VURGUSU

Trump’ın konuşmasında ‘ABD’nin çıkarlarını savunma’ vurgusu yapması dikkat çekti. “Ulus devlet halkların hayatlarını daha iyi kılmanın en iyi aracı olmaya devam ediyor” diyen ABD Başkanı, “Bütün ulusların kendi halklarının çıkarlarına ve diğer egemen ulusların haklarına saygı duymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Diğer ulusların ABD’yle yaptığı anlaşmalardan artık haksız yere faydalanamayacağını’ söyleyen Trump, “Vatandaşlarımız özgürlüğümüzü savunmak için çok büyük bir bedel ödedi. Aynı zamanda bu ülkede temsil edilen diğer ülkeleri korumak için de bedel ödedi” dedi.
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