Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın ABD'deki ilk günüyle ilgili dikkat çeken o detay /19 Eylül 2017 16:47

Erdoğan'ın ABD'deki ilk günüyle ilgili dikkat çeken o detay

Erdoğan New York’taki diğer liderlerin aksine, ilk tam gününde hiçbir ülke lideri ile bir ikili görüşme yapmaması dikkatleri çekti.

Erdoğan Amerikan Musevi liderlerle görüştü

Erdoğan’ın New York’taki ilk gününe ne damga vurdu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York’taki ilk gününe denk gelen daha doğrusu getirilen Trump yönetiminin Erdoğan’ın korumalarına silah verilmesi iznini iptal etmesi, güne damgasını vurdu. Trump yönetiminin 2017 başında yeşil ışık yaktığı ama Erdoğan’ın New York’taki ilk gününde iptal ettiğini AP aracılığı ile duyurması hiç şüphesiz Erdoğan’a bir mesaj niteliğinde idi.
Erdoğan’ın korumalarına silah satışı geçen haftada Senato komitesinde ret yemişti. Beyaz Saray’ın da bu silah iznini iptal etmesi ve bunu Pazartesi günü duyurma gereksinimi hissettiği anlaşılıyor. Erdoğan’ın korumalarının Mayıs ayında Washington’daki Büyükelçilik rezidansı önünde Amerikan vatandaşlarına saldırmasının bir anlamda unutulmadığını da bu kez Trump’ın Beyaz Saray’ı göstermiş oldu.

Dahası, Erdoğan pazartesi akşamı mülakat verdiği ABD kamu televizyonu PBS muhabirinin de bu soruyu sorduğu ve buna karşılık Erdoğan’ın ”ABD ile birlikte teröristlere karşı savaşmak istediklerini” fakat ABD’nin bu silahları kendilerine vermediği gibi ”teröristlere verdiğini” kaydettiği bunun da ”stratejik ortaklıkla uyuşmadığını” söylediği görülüyor.

Washington Hattı'nın haberine göre Erdoğan’ın New York’ta, Amerikan kamu televizyonuna verdiği ilk mülakatta ABD’ye verdiği tepki, Ruslardan alınan S-400 sonrası iyi bir hava ile başlamayan New York ziyaretini daha da tansiyonlu hale getirmiş olabilir.

 Diğer taraftan Erdoğan New York’taki diğer liderlerin aksine, ilk tam gününde hiçbir ülke lideri ile bir ikili görüşme yapmaması dikkatleri çekti.

Onun yerine Erdoğan, geleneksel olduğu üzere Amerikan musevi liderlerle bir toplantı yaptı.

 AKP’ye yakın SETA adlı kurumun bir toplantısına katıldı. Seta toplantısında ABD eski Türkiye Büyükelçisi James Jeffrey’inin bulunduğu görülürken, hangi Amerikan-Musevi liderlerin katıldığı şimdilik bilinmiyor.

Erdoğan bu şekilde AKP’ye yakınlığı ile ve AKP politikalarını ABD’de savunması ile bilinen SETA toplantısına katılır ve Amerikan-Musevi liderlerle çoklu toplantılar yaparken bölgedeki diğer ülke liderleri ve Trump’ın pazartesi günü yoğun ikili görüşme yaptıkları görüldü.

Erdoğan ise NATO Genel Sekreteri ile görüşmesinden başka bir görüşme yapmadı.

BM’deki diğer ülke liderlerinin yaptığı bazı ikili görüşmeler:

Trump:

İsrail BB Netanyahu

Fransa Bşk Macron

Mısır CB el Sisi

Latin Amerika liderleri

Netanyahu:

Panama Bşk Varela

Japonya BB Abe

Rwanda Bşk Kagame

Mısır Bşk Sisi (ilk kez)

Sisi:

Trump

Netanyahu

BAE Dışişleri Bkn

 Arap Dışişleri Bakanlarının Katar toplantısı

Suudi, Bahreyn, Mısır ve BAE Dışişleri toplanarak Katar’a karşı politikayı görüştüler.

Erdoğan

(Devlet lideri ile görüşmesi olmadi)

NATO Gen Sekreteri Stoltenberg


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