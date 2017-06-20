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Flaş! Askerlerin zehirlenmesinde yeni gelişme
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Flaş! Askerlerin zehirlenmesinde yeni gelişme
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20 Haziran 2017 17:55
Flaş! Askerlerin zehirlenmesinde yeni gelişme
Manisa'daki zehirlenme soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi.
Manisa'da yine askerler zehirlendi
Manisa’da bir ay içinde 4 defa binlerce askerin zehirlenmesine neden olan Rota yemek şirketinden dün dev 24 kişi gözaltına alınmıştı.
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