Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Askerlerin zehirlenmesinde yeni gelişme /20 Haziran 2017 17:55

Flaş! Askerlerin zehirlenmesinde yeni gelişme

Manisa'daki zehirlenme soruşturmasında gözaltına alınanların sayısı 40'a yükseldi.

Manisa'da yine askerler zehirlendi

Manisa’da bir ay içinde 4 defa binlerce askerin zehirlenmesine neden olan Rota yemek şirketinden dün dev 24 kişi gözaltına alınmıştı.
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