ABD'deki soruşturmada yeni perde

Soruşturmacılar aynı zamanda Flynn’e ait Flynn Intel Group adlı şirketin, Alptekin’e ait Hollanda merkezli Inovo adlı şirketten ve Rus şirketlerinden aldığı ödemeleri de yasalara uygunluk açısından inceliyor.



Kilit konumda





Inovo ile Flynn Intel Group arasındaki ilişkiler hakkında bilgi sahibi iki kaynak, Kian’ın iki şirket arasındaki ilişkilerin yürütülmesi ve sözleşme yapılmasında kilit rol oynadığını söyledi. Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Kian’ı incelediği daha önce bilinmiyordu.







Soruşturmanın hedefinde Kian’ın mı yer aldığı yoksa soruşturmacıların Flynn’e ait şirketin işleyişi hakkında daha ayrıntılı bir resme mi ulaşmaya çalıştıkları net değil.





Alptekin’le iş de mercekte





FBI tarafından sorgulanan bir kişi, soruşturmacıların Flynn’e olduğu kadar Kian ve Kian’ın Ekim Alptekin ile yürüttüğü iş üzerine de odaklandığını belirtti.







Kian haberle ilgili defalarca iletilen sorulara cevap vermedi. Kian’ın avukatı Robert Trout’un yanı sıra FBI da soruları yanıtsız bıraktı.





Flynn’in avukatı Robert Kelner, konuyla ilgili sorulara cevap vermedi. Bu haber için yöneltilen sorulara cevap vermeyen Alptekin geçen ay Reuters’a yaptığı açıklamada Flynn’e ait şirketin kendisi için yaptığı işten memnun olduğunu ve şirketin yanlış bir şey yapmadığını belirtmişti.





FBI Flynn’e ait şirketin gerekli resmi evrakları doldurmadan Inovo’dan 530 bin dolar ödeme aldıktan sonra Türkiye adına lobi faaliyeti yürütüp yürütmediğini inceliyor.





Görevden alınmadan önce Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı olan Flynn, geçen yıl Aralık ayında Rusya’nın ABD büyükelçisi ile telefon görüşmeleri hakkında yetkililere gerekli bilgileri vermediği için Trump yönetimi tarafından görevden alınmıştı.





Darbe girişimi fırsat oldu





Eskiden Flynn’in şirketinde çalışan bir kaynağın verdiği bilgiye göre Kian, müşterilerle yaptığı görüşmelerde kendisini ‘Flynn’e müşteri getiren kişi’ olarak tanıtıyor ve ABD Eximbank’ta direktör olarak çalışırken elde ettiği bağlantılardan faydalanıyordu.







Alptekin, Reuters’a Mayıs ayında yaptığı açıklamaya göre, Fethullah Gülen’in ABD’deki faaliyetleri hakkında araştırma yürütmesi için Flynn Intel Group ile sözleşme imzaladı.





Belgeselden sorumluymuş





İşin ayrıntıları hakkında bilgi sahibi iki kaynağın verdiği bilgiye göre Kian, Gülen hakkında henüz tamamlanmamış bir belgeseli de içeren bu projenin ayrıntılarının belirlenmesinden sorumluydu.





Flynn Intel Group’ın ABD Adalet Bakanlığı’na Mart ayında gönderdiği belgeye göre Inovo, Flynn Intel Group’a Eylül ayından başlayarak toplam 530 bin dolar ödeme yaptı. Flynn Intel Group ise Inovo’ya ‘danışmanlık ücreti’ olarak 80 bin dolar ödeme yaptı. Belgede para trafiğinin neden iki yönlü olduğu hakkında bilgi yer almadı.





O görüşmede de varmış





Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağın verdiği bilgiye göre Kian ve Flynn 19 Eylül’de, New York’ta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak ile görüştü.





Kian ekim ayı sonunda Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu heyetini Virginia’daki Flynn Intel Group binasına davet etti. Toplantı cep telefonu güvenlik teknolojileri gündemiyle yapılsa da, toplantıya katılan bir kişi Kian’ın toplantı vesilesiyle Gülen hakkında Kongre’de bir oturum yapılması talebinde bulundu.





Bu noktada Flynn Intel Group, Kongre’ye sadece Inovo ile çalıştığını bildirmiş, Inovo’nun Türkiye ile bağlantısına değinmemişti.





Görüşmeler hakkında bilgi sahibi kişilerin verdiği bilgiye göre ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri bundan aylar sonra Kian ve Flynn Intel Group’ta görevli diğer kişilerin Türk yetkililer ile görüştüğünden haberdar oldu ve şirketin daha ayrıntılı bilgi vermesini istedi.





Flynn Intel Group bunun ardından mart ayında ABD Adalet Bakanlığı’na yaptığı açıklamada Flynn ve Kian’ın Inovo için yürüttüğü çalışmanın ‘temel olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin fayda sağladığı şeklinde yorumlanabileceğini’ belirtti.





İlişkileri ilgimi çekiyor





Flynn hakkındaki soruşturma ABD Adalet Bakanlığı’nın özel danışmanı FBI eski başkanı Robert Mueller tarafından yürütülüyor.





Mueller Trump’ın başkanlık seçim çalışmalarını yürüten ekip ile Rusya arasındaki ilişkileri incelemek üzere Mayıs’ta görevlendirildi.





Temsilciler Meclisi’nin denetim ve devlet reformu komisyonunda bulunan en üst düzeyli Demokrat parti üyesi Elijah Cummings de Kian hakkında inceleme yürüttüğünü belirtti.





Reuters’ın sorularını yazılı yanıtlayan Cummings, “Komisyonun edindiği belgeler çerçevesinde Bijan Kian ile General Flynn arasındaki ilişki ilgimi çekiyor” dedi.