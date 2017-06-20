Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD Suriye'de İran yapımı İHA düşürdü /20 Haziran 2017 18:50

Flaş! ABD Suriye'de İran yapımı İHA düşürdü

ABD medyasına yansıyan haberlere göre Suriye'de İran yapımı olan bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.

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el Tanf yakınlarında Suriye hükümetine destek veren İran yapımı aracın ABD’ye ait F-15 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü vurgulandı.

Silahlı İHA’nın “düşmanca niyet ortaya koyması” vurma gerekçesi olarak gösterildi.

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