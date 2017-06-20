Samanyolu Haber
Flaş! ABD Suriye'de İran yapımı İHA düşürdü
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Flaş! ABD Suriye'de İran yapımı İHA düşürdü
/
20 Haziran 2017 18:50
Flaş! ABD Suriye'de İran yapımı İHA düşürdü
ABD medyasına yansıyan haberlere göre Suriye'de İran yapımı olan bir insansız hava aracı (İHA) düşürüldü.
SHABER3.COM
el Tanf yakınlarında Suriye hükümetine destek veren İran yapımı aracın ABD’ye ait F-15 savaş uçağı tarafından düşürüldüğü vurgulandı.
Silahlı İHA’nın “düşmanca niyet ortaya koyması” vurma gerekçesi olarak gösterildi.
<< Önceki Haber
Flaş! ABD Suriye'de İran yapımı İHA düşürdü
Sonraki Haber >>
Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin talebeleriyle gerçekleştirdiği mukabele halkası Kadir Gecesi özel...
Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi
Kosta Rika Devlet Başkanı Rivera gazetecilere demeç verdiği sırada ağzına giren arıyı yedi.
Erdoğan, Trump ile telefonda görüşmek için 10 gündür randevu bekliyor
Katar krizinin başladığı ilk günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile görüşmek...
TUSKON gitti Afrika pazarı bitti!
TUSKON'a üye olmayın baskısının başladığı 2012'den itibaren Afrika pazarında kaybetmeye başlayan...
ABD'deki soruşturmada yeni perde
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı Michael Flynn ile Rusya arasındaki ilişkileri inceleyen...
Ne yani Erdoğan Aydın Doğan'a talimat vermemiş mi?
Erdoğan'ın, Aydın Doğan'ı saraya çağırdığında ona talimat vermediğini iddia eden Hürriyet...
Hakkari'de askeri konvoya saldırı
TSK: Hakkari Çukurca'dan Van'a giden konvoya saldırı düzenlendi, 1 asker şehit...
Türkiye’nin bir “yargı sorunu vardır” efendim
Yandaş Star Gazetesi Ahmet Taşgetiren’in yazısına sansür uygulamıştı. Taşgetiren'den bugün...
Hürriyet yazarı hayatını kaybetti
Hürriyet Kelebek yazarı Ayşe Aral, 46 yaşında hayatını kaybetti
Suudi Arabistan'dan tansiyonu yükseltecek adım
Reuters haber ajansı, Suudi Arabistan'ın İran Devrim Muhafızları'na bağlı 3 askeri gözaltına...
Akşener'den ilk açıklama
İhraç edilen eski MHP Milletvekili Meral Akşener, kurultayın iptalinin ardından Twitter hesabından...
Tweet
Kadir Gecesi'nde canlı yayında Hocaefendi ile Hatim Duası
Devlet başkanı ağzına giren arıyı yedi
Mehmet Ali Şengül'ün sesinden Tevhidname duası
Abdullah Gül Koza Altın Madeni'ni ziyaret etti
Kuytul: Ben şerefsiz miyim ki bunu böyle söyleyeceğim?
Erdoğan, 176 gazeteci ile ilgili 'mütalaa'sını sundu
Kişi başına düşen milli gelirin 135 bin dolar olduğu ülkeye 71 uçak dolusu yardım
THY uçağında skandal darp görüntüsü
Her Firavun'un bir Musa'sı vardır, 20 Temmuz darbecisi bunu sakın unutmasın!
Zehirlenen askerler: Kışlaya dönünce bizi dövecekler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Hakkari'de askeri konvoya saldırı
Kumpası kim kuruyor kim uyguluyor ?
Kastamonu'da onlarca asker hastaneye kaldırıldı
TUSKON gitti Afrika pazarı bitti!
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
19:05:26