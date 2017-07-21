Ege'de 6,2 şiddetinde deprem!

AFAD'a göre deprem 01.31'de meydana geldi ve 6.2 büyüklüğünde. İlk gelen bilgilere göre 6.2 büyüklüğündeki deprem yerin 5 km altında meydana geldi.



Depremi hisseden bölgelerde vatandaşlar endişe ile sokaklara çıkarken, can kaybı ve hasar konusunda belediye ve ekipler çalışmalara başladı.





Muğla Valisi Esengül Civelek, kent genelinde olumsuz bir durum olmadığını açıkladı.





Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Şu anda halkımızda bir panik var. Hastanelerde herhangi bir can kaybı yok, ağır bir yaralanma yok." dedi.





Deprem sonrası çok sayıda irili ufaklı artçı sarsıntı gerçekleşti.