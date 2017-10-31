'AKP'li başkan, karısı gözaltına alınınca istifa etti'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur dün hem AKP hem de belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti.







İddiaya göre Uğur'un eşini Ankara'da TEM'den polisler gelip gözaltına aldı ve bir gün sonra bıraktı. Olayın ardından da Edip, dün istifa etti.





Öte yandan Edip'in rötarlı istifasının, eşi Nurgül Uğur'un gözaltına alınmasıyla ilişkili olduğu iddia edildi.





İstifasını açıklarken konuşan Uğur; "Kendi adıma şunu söylemeliyim. Yolsuzluğunuz yok, F... bağlantınız yok fakat ailenize, evinize kadar ulaşan baskılar, tehdide varan müdaleler var. Bu katlanılacak bir durum olmanın ötesine geçmiştir" ifadelerini kullanmıştı.





Kanal D Ana Haber'de yer alan iddiaya göre, Uğur'un bahsettiği "ailenize, evinize kadar ulaşan tehdit" ifadeleri, eşinin gözaltına alınması ile ilgiliydi.