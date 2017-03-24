Flaş! AKP, Trump'ın kovduğu Flynn ile Hocaefendi'yi kaçırmayı görüşmüş

CIA Eski Bşk Woolsey: Türk bakanlar ile Flynn, Gülen’i Pennsylvania’dan kaçırmayı tartışmışlar





Wall Street Journal’in yaptığı habere göre bu görüşmelerde Gülen’in ABD’nin iade sürecine girmeden Türkiye’ye gönderilmesi konusunu görüştüler.







CIA eski başkanı Woolsey’in açıklamasına göre 19 Eylül tarihinde New York’da görüşen Türk Enerji Bakanı Berat Albayrak ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Inovo BV’nin sahibi işadamı Ekim Alptekin ile Flynn otelde görüşürken, bu görüşmenin ortasında Woolsey görüşmeye katıldı ve ‘illegal olması mümkün olan bu konuyu’’ yani Gülen’i Türkiye’ye ‘kanuni iade sürecini atlayarak’ gönderilmesi konusunun görüşüldüğüne şahit oldu.





Woolsey’e göre fikir Gülen’i ‘’gecenin karanlığında evinden kaçırmaktı’’ idi.







Bu görüşmede Hocaefendi'nin Pennsylvania’daki evinden tam olarak hangi yöntemle kaçırılacağı tartışılmadı.





Flynn’in sözcüsü Wall Street’e yaptığı açıklamada görüşmeyi doğruladı ama böyle bir konunun gündeme gelmediğini savundu.



