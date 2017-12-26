Flaş! AKP’den çok sert Abdullah Gül açıklaması

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 696 sayılı KHK’da yer alan “sivillere yargı bağışıklığı getiren düzenlemeyi” eleştirmiş “hukuk diliyle bağdaşmayan muğlaklık, hukuk devleti anlayışı açısından kaygı vericidir” demişti.



Gül’ün bu açıklamalarına AKP cephesinden ilk yanıt partinin Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan geldi.





Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine şunları söyledi; “O onu dedi, bu bunu dedi, doğru bulmuyorum. Bizim hükümetimiz belli, yürütmenin başı belli, ilgili bakanlık belli. KHK, bu konuyla ilgili kurumlarla görüşülerek çıkarıldı. Daha eski düzenlemelerdeki hassasiyeti paylaşmayanların bugünkü paylaşımlarını doğru bulmuyorum. Daha eski düzenlemede resmi görevliler için bu hak verilirken rahatsız olmayanların bugün rahatsız oluyor olmasını çok üzülerek karşılıyorum, kim olursa olsun.”







