Samanyolu Haber /Gündem / Hukuk devleti resmen sona erdi İlkel döneme döndük... /26 Aralık 2017 15:10

Hukuk devleti resmen sona erdi İlkel döneme döndük...

696 sayılı KHK’yi değerlendiren eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen 'Hukuk devletini ortadan kaldırıp, tekrar ilkel duruma dönüyoruz' dedi.

SHABER3.COM

696 sayılı KHK’de yer alan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldıran maddeyi yorumlayan Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, “Hukuk devletini ortadan kaldırıp, tekrar ilkel duruma dönüyoruz. Herkesin birbirini öldürebileceği ve bunun yasalarla serbest olduğunu söyleyecek kadar bir geriye dönüş var.” dedi. 

Resmi gazetede yayımlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) arasında dikkat çeken maddelerden biri de 696 sayılı KHK’deki düzenleme oldu. Söz konusu KHK’de “darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğinde eylemlerin” bastırılması için sivillere hukuki, idari, mali ve cezai muafiyet getirildi. Maddeyi ‘Dehşet verici’ diye yorumlayan Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, “Daha önce çıkan KHK, devlet görevlileri bakımından böyle bir cezasızlık hükmü içeriyordu. Bu yeteri kadar yanlış ve kötü bir şeydi. Şimdi siviller için aynı cezasızlığın getirilmesi çok vahim sonuçlara yol açabilir. Devletin, resmen bir cezasızlık politikası kurması ülkede anarşi ve kaos doğurur” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hukuk devleti resmen sona erdi İlkel döneme döndük... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:24:41