Hukuk devleti resmen sona erdi İlkel döneme döndük...

696 sayılı KHK’de yer alan 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ve sonrasındaki eylemlere müdahale eden sivillerin cezai sorumluluğunu kaldıran maddeyi yorumlayan Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, “Hukuk devletini ortadan kaldırıp, tekrar ilkel duruma dönüyoruz. Herkesin birbirini öldürebileceği ve bunun yasalarla serbest olduğunu söyleyecek kadar bir geriye dönüş var.” dedi.





Resmi gazetede yayımlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) arasında dikkat çeken maddelerden biri de 696 sayılı KHK’deki düzenleme oldu. Söz konusu KHK’de “darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğinde eylemlerin” bastırılması için sivillere hukuki, idari, mali ve cezai muafiyet getirildi. Maddeyi ‘Dehşet verici’ diye yorumlayan Eski AİHM Yargıcı Rıza Türmen, “Daha önce çıkan KHK, devlet görevlileri bakımından böyle bir cezasızlık hükmü içeriyordu. Bu yeteri kadar yanlış ve kötü bir şeydi. Şimdi siviller için aynı cezasızlığın getirilmesi çok vahim sonuçlara yol açabilir. Devletin, resmen bir cezasızlık politikası kurması ülkede anarşi ve kaos doğurur” dedi.