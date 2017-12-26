Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan Gül'e KHK desteği /26 Aralık 2017 15:01

Arınç'tan Gül'e KHK desteği

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Abdullah Gül'ün KHK tepkisine destek verdi.

SHABER3.COM

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına destek verdi.

Gül'ün sosyal medya üzerinden attığı mesajları paylaşan Arınç, Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği yazısını da "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" notuyla paylaştı.

Akyol yazısında, "Olağanüstü Hal Kararnameleri son derece sınırlı ve istisnai olması gerekirken, olağan hukuk düzeninin bir parçası haline geldi. İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, 'suçluların iadesi' konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arınç'tan Gül'e KHK desteği Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Gazeteci Cumali Çaygeç bir yıldır hapiste

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:23:54