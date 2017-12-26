Arınç'tan Gül'e KHK desteği

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün KHK açıklamasına destek verdi.







Gül'ün sosyal medya üzerinden attığı mesajları paylaşan Arınç, Taha Akyol'un KHK'ları eleştirdiği yazısını da "Kesinlikle okumanızı tavsiye ederim" notuyla paylaştı.





Akyol yazısında, "Olağanüstü Hal Kararnameleri son derece sınırlı ve istisnai olması gerekirken, olağan hukuk düzeninin bir parçası haline geldi. İktidar ‘yazdım oldu’ kolaylığını seviyor. Fakat Türkiye’nin hukuk sicili zarar görüyor, 'suçluların iadesi' konusundaki haklı taleplerimizi bile zaafa uğratıyor" ifadelerini kullandı.