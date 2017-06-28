Flaş! Adalet Yürüyüş İstanbul'daki mitingle bitmeyecek

CHP, 9 Temmuz’da Maltepe’de miting yapacak





CHP MYK toplantısı Düzce’nin İhsaniye ilçesinde kurulan bir çadırda gerçekleştirildi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, yürüyüşün 9 Temmuz’daki miting ile sonlanacağını belirterek “Tabii ki bu yürüyüş 9 Temmuz günü İstanbul’daki mitingle bitmeyecek, bir yeni yürüyüşten bahsetmiyorum ama bu mücadele adaleti kazanıncaya kadar devam edecek” diye konuştu.

CHP kampının önüne bir araçtan gübre bırakılmasına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Tezcan, “Onlar kartvizitlerini bırakmışlar oraya. Düzceli vatandaşlarımızı, Düzce ilimizi bu çirkin provokatif eylemden ayırıyoruz” dedi. Tezcan’ın açıklamaları şu şekilde;





“İktidara bir tavsiyemiz var adaletten korkmayın. Partinizin adında adalet var, adaletten korkuyorsunuz. Türkiye’nin bir adalet sözcüsü var. Sözcünün adı Kemal Kılıçdaroğlu. Bu yürüyüşün sonu sizler için de gelecekte hayırlı olacaktır. Hesabınızı verirken de hukuk ve adalet önünde vereceğiniz bir Türkiye yaratılacak, onun yolu devam ediyor.”





“YÜRÜYÜŞ 9 TEMMUZ GÜNÜ İSTANBUL’DAKİ MİTİNGLE BİTMEYECEK…”





“14. günümüzü tamamlamak üzereyiz. Bugüne kadar 241 kilometre yol yürüdük. Yolun yarısını geçtik. 179 kilometre daha yolumuz var. Tabii ki bu yürüyüş 9 Temmuz günü İstanbul’daki mitingle bitmeyecek, bir yeni yürüyüşten bahsetmiyorum ama bu mücadele adaleti kazanıncaya kadar devam edecek.”





GÜBRE OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA





“Onlar kartvizitlerini bırakmışlar oraya. Düzceli vatandaşlarımızı, Düzce ilimizi bu çirkin provokatif eylemden ayırıyoruz. Bu aslında bizden ziyade, Düzce halkına yapılmış bir ayıptır. Siyasi aidiyet vardır, yoktur, o konuda bir spekülasyon yapmak istemem ama bu yürüyüşten rahatsızlığını ulu orta ifade edenler bu eylemlere pozisyon hazırlayanlardır. O yüzden iktidara çok büyük sorumluluk düşüyor. Rahatsız edici kokuları yayan bir şeydi ama hangi koku olursa olsun adalet hedefi etrafındaki o inancı kırmaya yetmeyecek. Kendine yakışan eylemi yapmıştır o. Arkasında bu işi provoke eden kişiler de aynı şekilde kendilerine yakışan eylemi yapmışlardır.”





“MERMİ DEĞİL, OTOMATİK TÜFEK DE ATSALAR…”





“Son günlerde mafya babaları beyanatta bulunabilme yarışına girdiler. Mafya babalarının muhalafeti kan akıtmayla tehdit ettiği bir süreçten geçiyoruz. Mermi atma olayı yeni değildir. Bölücü terör örgütü sayın Genel Başkanımıza ayrıca bir silahlı saldırı hazırlığındaydı. Bu çerçevede bugün de bir mermi yolda atıldığını gördük. Mermi değil, oraya otomatik tüfek de atsalar, bizi korkutmaya güçleri yetmeyecek. Bu tehditlere, şantajlara pabuç bırakmayacağız.”





“TERÖR ÖRGÜTLERİ ADALETİN DÜŞMANIDIR”





“Terör örgütleri adaletin düşmanıdır. Bölücü terör, diğer terör örgütleri adaletin baş düşmanlarından birisidir. Terör örgütlerinin herhangi bir şekilde, destek beyanları varsa dahi, bu yürüyüşü sabote etmeye dönük bir beyandır. O beyanları da kabul etmiyoruz. Terör elinden silahı bırakacak ondan sonra dönecek adalet arayışı içerisinde olacak.”