İran'dan ABD'ye Suriye tehdidi

İran’dan ABD’ye tehdit dozu yüksek tepki!





İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD’yi Suriye’de olası müdahalenin “sonuçlarına katlanmakla” tehdit ederek, “ABD’nin Suriye’deki maceracı ve akılsız davranışları, ateşle oynamaya benzer” yorumunda bulundu.



Konuya ilişkin bir tepki de Dışişleri Bakanlığı’ndan geldi. Sözcü Behram Kasımi, “Bu gibi asılsız iddiaların ortaya konulması son derece tartışmalı ve şüphelidir” dedi.

Washington Yönetimi’ni Suriye’de yapacağı tek taraflı her türlü askeri eylem konusunda ‘uyardığını’ söyleyen İranlı Sözcü, uluslararası toplumu ABD’ye karşı tepki koymaya çağırdı.





BEYAZ SARAY: BEDELİNİ AĞIR ÖDER





Beyaz Saray, Suriye rejiminin bir başka kimsayal saldırı hazırlığında olduğunu öne sürerek, Devlet Başkanı Beşar Esad ve ordusunu “saldırı gerçekleşirse, bedelin ağır öderler” ifadesiyle tehdit etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’dan gelen açıklamada, “Suriye tarafından yapılan hazırlıkların onlarca sivilin hayatını kaybettiği ve akabinde Başkan Donald Trump’ın bir Suriye üssüne yönelik füze saldırısı emri verdiği 4 Nisan saldırısı öncesi yapılan hazırlıklarla benzerlik taşıdığı” belirtilmişti.





Açıklamada şu ifadeler yer almıştı:







“Esad rejimi tarafından yapılacak bir başka kimyasal saldırı, muhtemelen kitlesel sivil ölümleriyle sonuçlanacaktır. Daha önce de belirttiğimiz gibi ABD Irak ve Suriye’deki IŞİD’i ortadan kaldırmak için Suriye’de bulunuyor. Ancak Esad, kimyasal silah kullanarak bir başka toplu katliam yaparsa, o ve ordusu bedelini ağır öder.”





Suriye lideri Esad, Nisan ayında İdlib’e bağlı Han Şeyhun kasabasında düzenlenen sinir gazı saldırısının arkasında rejim güçlerinin olduğunu reddediyor.

Söz konusu saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti.





Bu saldırıya cevaben Akdeniz’deki ABD Donanması’na bağlı gemiler, Humus’taki El Şayrat Havaüssü’nü 59 Tomahawk füzesiyle vurmuştu.