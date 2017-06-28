Samanyolu Haber /Gündem / 13 günlük bebek açlıktan hayatını kaybetti /28 Haziran 2017 18:06

13 günlük bebek açlıktan hayatını kaybetti

Suriye'den gelen ve Yalova'da kulübeye yerleşen ailenin 13 günlük bebeği beslenme yetersizliğinden hayatını kaybetti

SHABER3.COM

Suriye'den Türkiye'ye gelen Muhammad ve İman Kadah çifti, Yalova'ya yerleşti. Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Beste Sokak üzerinde tahta ve muşambalarla oluşturdukları derme çatma kulübeye sığınmacı birkaç aile ile birlikte yerleşen çift, burada yaşam mücadelesi vermeyi sürdürdü.

Bundan 13 gün önce çiftin Yalova Devlet Hastanesinde bir bebekleri dünyaya geldi. Minik çocuğa doğduğu gün olan Cuma adı verildi. Minik yavruya mama alacak parası olmayan anne, çaresizce bebeğini emzirmeye çalışsa da, minik yavru bir türlü anne sütünü kabul etmedi. Bunun üzerine güçsüz düşen bebek, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Uzun bir süredir neredeyse susmaksızın ağlayan Cuma bebeğin uzun süre sessiz kalmasından şüphelenen anne İman Kadah, bebeğini kontrol ettiğinde öldüğünü fark etti. Olay yerine gelen polis ekipleri ise çok az Türkçe bilen çiftle diyalog kurmakta zorlandı. Bebek bir ambulansa konularak ölüm sebebinin anlaşılması için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 
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