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Flaş! ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı
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Flaş! ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı
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26 Temmuz 2017 01:31
Flaş! ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı
Flaş! ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı
SHABER3.COM
ABD Temsilciler Meclisi, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları onayladı
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