Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı /26 Temmuz 2017 01:31

Flaş! ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

Flaş! ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

SHABER3.COM

ABD Temsilciler Meclisi, Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye yeni yaptırımları onayladı
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