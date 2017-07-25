Samanyolu Haber /Dünya / Erdoğan dönünce arkasından konuştular, 'karışma' dediler /25 Temmuz 2017 17:54

Erdoğan dönünce arkasından konuştular, 'karışma' dediler

BAE Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, "Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı" dedi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez ziyareti hakkında Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelen açıklama tartışmalara yol açtı.

BAE Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, “Tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır” dedi.

Sputnik‘te yer alan habere göre, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunun Katar krizine ilişkin yeni bir şey sunmadığını ve Türkiye’nin bu konuda tarafsız kalmasının daha iyi olacağını savundu.

Erdoğan’ın Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt’e yaptığı ziyaretleri Twitter hesabından yorumlayan Gargaş, “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın ziyareti, yeni bir şey sunmadı. Türkiye’nin aceleci tutumu nedeniyle, bu krizde tarafsız kalmak Ankara için en iyi seçenek olacaktır. Zira hiçbir ziyaret, Katar’ın kendi tutumunda yapacağı etkiyi yaratamaz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Katar ve Körfez ülkeleri arasında yaşanan krize çözüm bulmak amacıyla sırasıyla Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar’a ziyarette bulunmuştu.
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