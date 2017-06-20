ABD, Türkiye’nin ÖSO’ya verdiği desteği yakın takibe aldı

Amerika’nın Sesi’nden Kasım Cindemir ve Rikar Hüseyin’in haberine göre; Türkiye’nin Şam’daki Esat rejimine muhalif unsurlardan oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvvetleri için başlattığı yeni askeri eğitim ve destek faaliyetleri, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun yakın takibine alındı.



IŞİD karşıtı koalisyonun Bağdat’taki askeri sözcüsü ABD’li Albay Joseph Scrocca, Amerika’nın Sesi’ne (VOA) yaptığı açıklamada, ÖSO’ya verilen askeri eğitim ve silahlandırma çalışmalarının yakından takip edildiğini belirtti. Scrocca, IŞİD’den alınan toprakların esas sahiplerine ve bu bölgelerin yerel temsilcilerine iade edilmesini istediklerini kaydetti. Albay Scrocca, “Koalisyon, IŞİD’i Suriye ve Irak’ta mağlup etmeye odaklanmış durumda. Bütün ortaklarımız ve müttefiklerimizden aynı şekilde davranmasını isteriz” dedi.

Türk askerinin desteğini alan ÖSO kuvvetleri, aylar süren Fırat Kalkanı Operasyonu çerçevesinde önce Cerablus’u sonra da daha güneydeki El Bab’ı ele geçirmişlerdi. Türk basınında yer alan haberlerde ise, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) “yeni bir Suriye Ulusal Ordusu” kurmaya başladığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ele geçirilen bölgenin güvenli alan haline getirilmesinden sonra yeni bir ulusal ordu inşa edilmesine geçilebileceğini söylemişti. Türk basınına yansıyan haberlerde, 10 ya da 12 bin ÖSO savaşçısının eğitileceğinden söz edilmişti. Anadolu Ajansı’nın verdiği bir haberde, bir Türk askeri yetkilisinin, eğitim verilen bu yeni grubun, gelecekteki operasyonlarda ne kadar farklı olduğunu sergileyeceğini ve başarılı olacağını söylediği belirtilmişti. Anadolu Ajansı, silah kullanımı, roket ve havan topu eğitimi verildiğini bildirmişti.

Washington’a mesaj açık

Savunma konularında uzman olan Metehan Demir, VOA’ye yaptığı açıklamada, ÖSO savaşçılarının askeri eğitiminin Mart ayında başladığını ve bu faaliyetlerin Hatay ve Kilis’te bulunan kamplarda sürdürüldüğünü söyledi. Demir, özellikle Hatay’daki kampın bu tür eğitim için her türlü donanıma sahip olduğunu söyledi. Demir, eğitim verilen ÖSO kuvvetlerinin, büyük olasılılıkla, ABD desteğiyle IŞİD denetimndeki Rakka’ya yönelik saldırıyı başlatan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içinde yer alan YPG’ye karşı kullanılacağını belirtti. Demir, “Ankara’nın ABD’ye mesajı açık: YPG ile işbirliği yapma. Çünkü, biz ÖSO kuvvetlerini eğitiyoruz. ÖSO daha iyi iş yapar. Tabii ki bölgenin Esat güçlerine geçmemesi bir diğer amaç” dedi.

Ankara, PYD ve YPG’yi “terörist PKK’nın bir kolu” olarak niteliyor ve koalisyon tarafından kullanılmasına karşı çıkıyor. PKK’yı terörist olarak tanımlayan Washington ise, siyasi bir parti olan PYD ve silahlı kolu YPG konusunda Ankara’dan farklı düşünüyor. ABD, PYD ve YPG’yi “IŞİD’e karşı ortak ve müttefik” olarak görüyor.

ABD askeri yetkilileri, Türkiye’nin ÖSO’ya verdiği askeri eğitim konusunda yorum yapmadı. Ankara ise, sık sık, PYD ve YPG’ye karşı söylemini dile getiriyor.

ABD inanmıyor

Amerikan İlerleme Merkezi (CAP) adlı düşünce kuruluşundan kıdemli uzman Alan Makovsky, VOA’ye yaptığı açıklamada, ABD askeri yetkililerinin, Rakka türü veya bağlantılı bir operasyona Türkiye tarafından eğitilen ÖSO kuvvetlerinin hazır olduğuna inanmadıklarını söyledi.

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim ise, Türkiye’nin Suriye’ye karışmaması ve kendi Kürt sorununa odaklanması gerektiğini belirtti. Müslim, Türkiye’nin Kürt istekleri ve özerkliğine karşı aşırı grupları desteklediğini savundu. Müslim, “Biz şimdi Rakka’ya ve Rakka’da güvenliğin sağlanmasına odaklıyız. Kürtler’in bölge istikrarı için ne denli önemli olduğunu Amerika artık anladı” dedi.

ABD askeri güçleri, son aylarda, Türkiye’den PYD/YPG kuvvetlerine yönelebilecek saldırılara karşı Suriye sınırında bazı önlemler almıştı. Öte yandan, Fırat Kalkanı’yla ele geçirilen bölgedeki Türk destekli ÖSO kuvvetleri içinden kopmalar da zaman zaman yaşanıyor.

Alan Makovsky, uzun vadede Türkiye’nin en büyük sınavının ele geçirilen bölgeleri tutabilmeye devam etmek olacağını söyledi. Makovsky, “El Bab’da gözlemlenen ÖSO içindeki kavgalar ve kaçışlar göz önüne alındığında, Türkiye’nin, şimdikinden daha güvenilir bir ÖSO vekaletine ihtiyacı olacak” diye konuştu.

Türk basınına göre, Ankara, Rakka’nın IŞİD’den “PYD ve YPG’siz geri alınması için” ABD’ye çeşitli seçenekler sunmuştu. Ancak, ABD, Rakka operasyonunu YPG’nin de içinde yer aldığı Suriyeli güçlerle birlikte yapmayı tercih etti.

Washington’daki Ortadoğu Enstitüsü’nden (MEI) Gönül Tol, VOA’ya yaptığı açıklamada, ABD’nin, Rakka operasyonu konusunda Türkiye’den karışıklık çıkarmamasını istediğini ve YPG’ye yönelik bir saldırınınsa “karışıklık çıkarmak” anlamına geleceğini savundu.







